Malika Domrane, l’icône intemporelle de la chanson kabyle

La scène kabyle a ses figures emblématiques, et parmi elles, Malika Domrane occupe une place particulière. Le 12 janvier 2025, lors du concert célébrant Yennayer 2975 au Zénith de Paris, la diva a une fois de plus prouvé qu’elle est bien plus qu’une chanteuse : elle est une voix, une mémoire et un symbole de la femme kabyle.

Une voix qui traverse les générations

Depuis ses débuts dans les années 1970, Malika Domrane s’est imposée comme une figure incontournable de la chanson kabyle. Avec sa voix puissante, empreinte de douceur et de révolte, elle a su captiver un public fidèle à travers les décennies. Ses chansons, telles que Assaru , Tirga N Temziw? Ajegig ou encore Ttsuha, ne sont pas de simples mélodies, mais de véritables témoignages de la culture kabyle, célébrant ses traditions tout en abordant des thématiques universelles comme l’amour, la liberté et la place des femmes.

Son style unique, mélangeant poésie traditionnelle et modernité musicale, a marqué un tournant dans l’histoire de la chanson kabyle. Malika Domrane a ouvert la voie à une nouvelle génération d’artistes, notamment féminines, en affirmant que la scène kabyle n’était pas réservée aux hommes.

Une artiste engagée

Ce qui distingue Malika Domrane, c’est également son engagement indéfectible pour la cause des femmes et de la culture Berbère. À travers ses chansons et ses prises de position, elle a toujours défendu la liberté et la dignité des femmes, tout en mettant en lumière leur rôle fondamental dans la transmission des traditions.

« Chanter pour les femmes kabyles, c’est honorer leur force, leur résilience et leur immense contribution à notre culture. Elles sont les piliers de notre identité », a-t-elle déclaré avec émotion lors du concert au Zénith de Paris.

Son parcours est celui d’une femme déterminée, qui a su surmonter les obstacles pour se faire entendre dans un milieu où les femmes étaient souvent reléguées au second plan.

Dans un moment d’émotion intense, Malika Domrane s’est offerte au public avec des mots empreints de sincérité et de reconnaissance :

« À toutes les femmes, à tous les militants, à tous ceux que j’aime, à mon frère qui a toujours rêvé que je chante au Zénith, à Matoub Lounès… »

Ces paroles, vibrantes d’amour et de gratitude, ont résonné dans la salle, touchant profondément le cœur du public. Sa mention de son frère, un rêveur qui l’a toujours soutenu, et de Matoub Lounès, figure mythique de la culture kabyle, a déclenché une vague d’applaudissements nourris. Ce moment a révélé non seulement l’artiste, mais aussi la femme, humble et reconnaissante envers son public et ses proches, qui ont accompagné son parcours exceptionnel.

Une performance inoubliable au Zénith

Lors du concert de Yennayer 2975, Malika Domrane a offert une prestation magistrale, réaffirmant son statut d’icône. Sa voix, toujours aussi puissante, a transporté le public dans un voyage empreint de nostalgie et d’émotion.

Elle a interprété ses classiques, mais aussi partagé des moments de complicité avec son public présent en force, comme pour symboliser la transmission de l’héritage culturel kabyle à une nouvelle génération. Sa prestation a été marquée par une intensité rare, chaque note semblant porter l’histoire, les luttes et les espoirs de son peuple.

Le public, conquis dès les premières notes d’Assaru , a vécu un véritable moment de communion avec cette légende vivante. Les applaudissements nourris, parfois entrecoupés de cris d’admiration, ont témoigné de l’affection et du respect qu’elle suscite auprès de toutes les générations.

Une carrière riche et un héritage durable

Avec plusieurs décennies de carrière à son actif, Malika Domrane a laissé une empreinte indélébile dans le patrimoine culturel kabyle. Ses chansons sont devenues des classiques, chantées et réinterprétées par des générations de fans.

Mais son héritage ne se limite pas à la musique : il réside également dans son combat pour la reconnaissance des femmes et de la culture kabyle, et dans sa capacité à toucher le cœur de son public, quelle que soit l’époque.

Une icône pour l’avenir

Alors que les lumières du Zénith se sont éteintes et que le public est reparti, encore transporté par la magie de cette soirée, une chose est certaine : Malika Domrane continue d’écrire l’histoire. Elle n’est pas seulement une artiste, mais une ambassadrice de la culture kabyle, une figure de résilience et une source d’inspiration pour les générations à venir.

Ce concert, marqué par sa performance magistrale, a une fois de plus prouvé que Malika Domrane n’est pas uniquement une chanteuse : elle est une légende vivante, un symbole intemporel de la fierté kabyle, et une lumière guidant les artistes de demain.