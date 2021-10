Mali : un civil Algérien tué par la Force de la MINUSMA

Le 27 octobre dernier, « un incident grave » a eu li au sud de Kidal, au Mali, déplore la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA). Un « civil algérien » a été tué après avoir été touché par les tirs des soldats des Nations Unis.

Selon un communiqué de la MINUSMA, « au Sud de Kidal, sur la route vers Anéfis, un passager algérien dont le véhicule circulait sur le même axe routier qu’un convoi de la MINUSMA a été grièvement blessé par balle ». Le ressortissant algérien n’a pas tardé à rendre son dernier souffle, ajoute la même source.

Une enquête a été ouverte

Toujours selon le même communiqué, « une enquête a été immédiatement diligentée » afin de d’élucider les circonstances de ce qui a été qualifié par l’Organisation Onusienne d’un « incident grave ». Ce travail d’investigation vient « déterminer avec précision si ce véhicule représentait une menace, et si le défunt a effectivement été grièvement blessé ou non par les tirs de la Force de la MINUSMA ».

Le passager algérien roulait avec son véhicule sur la même route ou circulait une mission de la force Onusienne. L’ayant apparemment pris pour une menace, les soldates du MINUSMA ont tiré sur le véhicule, blessant grièvement le ressortissant algérien dont l’identité n’a pas encore été révélée. Ce dernier est décédé ensuite, succombant à ses graves blessures.

El-Ghassim Wane, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef de la MINUSMA, a tenu à présenter « ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, ainsi qu’aux autorités de la République algérienne démocratique et populaire ».

Le responsable Onusien a également indiqué que « la MINUSMA ne ménagera aucun effort pour que les faits soient promptement éclaircis, et l’enquête sera conduite avec toute la transparence nécessaire ».