Malgré son âge avancé, une supportrice de l’USMA se déplace pour assister au match face à Al-Ahly

À l’occasion de la rencontre de la Supercoupe d’Afrique, les regards des fans de l’USM Alger sont rivés sur le rendez-vous de leur équipe, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine, face au champion de la Champions League de la CAF, le club d’Al-Ahly.

À quelles heures de ce match qui pourrait se solder sur un deuxième sacre continental pour les Usmites, la ferveur et la passion des rouges et noirs sont à leur paroxysme. Disputé en Arabie Saoudite, le match de l’USMA face à la formation égyptienne d’Al-Ahly connaîtra un déplacement des supporters Usmistes.

C’est dans ce registre qu’une vieille femme, supportrice des Soustara, a tenu à être aux premiers rangs pour soutenir son équipe de cœur. Ainsi, au micro d’une chaîne algérienne, la « Hadja », et malgré son âge, a fait le déplacement en Arabie Saoudite pour apporter du soutien aux hommes de l’entraîneur Abdelhak Benchikha.

LIRE AUSSI : « Je n’ai plus le temps d’attendre l’Allemagne, j’ai définitivement choisi l’Algérie », Weiser

« Nous sommes tous derrière l’USMA. À la maison, tout le monde supporte les rouges et noirs. Quand l’USMA joue, on devient tous fous. La fièvre augmente et nous n’attendons que sifflet final pour laisser déferler notre joie », dit-elle.

En compagnie de son mari, la supportrice « spéciale » de l’USMA sera, ce soir, aux gradins du stade international du Roi Fahd, à Riyadh.



Supercoupe d’Afrique : l’USMA pour glaner un autre trophée africain

Rendez-vous habituel pour les deux vainqueurs des deux compétitions continentales, le match de la Supercoupe africaine de 2023 aura lieu ce soir, dès 19h, en Arabie Saoudite.

LIRE AUSSI : Tebboune décrète les nouvelles missions de la gendarmerie nationale

Les hommes de l’entraîneur, Abdelhak Benchikha, essayeront de se défaire de l’ogre égyptien, Al-Ahly, dans leur entreprise de glaner un second titre africain de leur histoire.

Supercoupe d’Afrique USMA – Ahly : où regarder le match

La rencontre de la Supercoupe d’Afrique entre l’USMA et Al-Ahly sera retransmis sur les antennes de la chaîne BeIN Sports HD 6.