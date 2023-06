Malgré sa blessure, Bennacer se rend en Lieux Saints sur béquilles (vidéo)

Ismael Bennacer se trouve actuellement en Lieux Saints pour accomplir le pèlerinage. Il est en compagnie du milieu de terrain français N’golo Kante. Ses images sur les réseaux sociaux ont fait le buzz.

Victime d’une méchante blessure au genou le mois passé, Ismael Bennacer s’est fait opérer avec succès à Lyon. Bien qu’il soit en période de convalescence, il a décidé tout de même d’aller aux Lieux Saints pour accomplir le pèlerinage.

En effet, des photos publiées sur les réseaux sociaux, où on voit le milieu de terrain international en tenue d’Ihram. Il n’était pas seul puisqu’il a été accompagné de l’international français N’golo Kante. Ce dernier, d’origine malienne et qui a rejoint récemment le championnat saoudien en optant pour Al-Ittihad Saudi, est réputé pour son grand attachement à la religion musulmane.

À côté des deux joueurs, on voit l’érudit islamique saoudien Saâd Al-Shathri. Membre du concil of senior scholars et conseiller à la cour royale du Roi Salman, il dira à Bennacer : « Que Dieu accepte votre Hajj. Je vous remercie de venir en Lieux Saints, que Dieu vous bénisse ».

N’Golo Kanté et Ismael Bennacer ❤️ pic.twitter.com/5uISGGpx77 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) June 25, 2023

Ismael Bennacer est actuellement en Arabie saoudite pour effectuer son Hajj ❤️pic.twitter.com/S5Qnzk6CK4 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) June 25, 2023

Même sur béquilles, Bennacer décide d’accomplir le Hajj

Il faut dire que les photos d’Ismael Bennacer aux Lieux Saints a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes algériens ont beaucoup apprécié l’idée du joueur d’aller accomplir le pèlerinage.

Dans les photos, on voit bien le milieu de terrain des Verts porter des béquilles. Cependant, il n’a trouvé aucun prétexte pour rater le « Hajj », qui intervient juste après la fin de la saison footballistique.

Enfin, ce qu’ont apprécié les Algériens, c’est que Bennacer est le seul joueur de la sélection qui s’est rendu en Lieux Saints, au moment que les autres joueurs préfèrent profiter de leurs vacances dans de différents pays du monde. Cela reflète le grand attachement du Milanais à la religion islamique, bien qu’il soit né et grandi en France.