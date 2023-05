Malgré les convoitises, Mandrea souhaiterait rester en Ligue 2 française

Auteur d’une bonne saison avec le FC Caen, Anthony Mandrea attise les convoitises. Mais le gardien de but international souhaiterait poursuivre l’aventure avec son club en Ligue 2 française. Dans sa dernière sortie médiatique, il n’a pas écarté l’éventualité d’aller au terme de son contrat.

Il n’est secret pour personne. Djamel Belmadi prépare la succession à Rais Wahab M’bolhi dans les bois. Parmi les gardiens de but qui font partie de ses plans, on cite, entre autres, Anthony Mandrea. Ce dernier, est convoqué régulièrement aux stages de la sélection nationale ces derniers mois.

Auteur d’une saison remarquable avec le SM Caen en Ligue 2 française, le gardien de but franco-algérien a suscité l’admiration de quelques recruteurs. Il y a quelques semaines, son nom a été lié au club allemand Bochum. Mais, visiblement, le portier international algérien ne souhaiterait pas quitter son club l’été prochain.

« Je n’ai aucune raison de partir »

Dans une déclaration accordée à « Ouest-France », Anthony Mandrea, n’a pas caché d’exprimer son souhait de poursuivre l’aventure avec le SM Caen. Il se sent à l’aise en Normandie et n’écarte pas l’éventualité d’aller au terme de son contrat qui expirera l’année prochaine.

« Le départ du coach m’a affecté, certes. J’apprécie beaucoup l’homme et le coach, j’ai eu la chance de l’avoir quatre ans à Angers. Je le respecte énormément. Sa décision m’attriste, mais on est des adultes, à nous de comprendre pourquoi il a pris cette décision. Ce n’est pas parce que le coach part que je vais faire pareil, j’ai créé des liens ici. Il faut que je fasse attention à ma carrière et aux choix que je fais. Je ne connais pas mon futur. Pourquoi je ne prolongerais pas ? Je suis très heureux d’être ici, je n’ai aucune raison de partir même si on ne monte pas en Ligue 1. ». A-t-il déclaré.

Reste à savoir maintenant si une belle offre d’un club de Ligue 1 ou d’un autre championnat européen va changer la donne. A 26 ans, il est temps pour qu’il donne un autre élan à sa carrière, surtout quand on sait qu’il est le potentiel successeur à Raïs Wahab M’bolhi. On en saura davantage lors du mercato estival…