Malgré la défaite contre le Real, Mahrez bat un nouveau record

Buteur avec Manchester City face au Real Madrid, le nom de Riyad Mahrez figure dans le onze type de la semaine. Le capitaine de la sélection nationale reçoit également les éloges du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano.

Aligné parmi le onze de départ lors du match retour de la demi-finale de la Champions League européenne face au Real Madrid dans la soirée d’hier, Riyad Mahrez n’a pas brillé, mais il a pu inscrire un joli but qui a failli emmener Manchester City en finale de la prestigieuse compétition européenne. Hélas, cela n’a pas suffi aux Citizens pour valider leur billet qualificatif face aux Madrilènes qui ont pu renverser la vapeur dans un scénario cruel.

Une deuxième désillusion pour l’international algérien en espace d’un mois après l’élimination des Verts de la prochaine coupe du monde au Qatar face au Cameroun, le 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida. Mais il peut se consoler par quelques consécrations personnelles.

Buteur face au «grand» Real Madrid, où sur une puissante frappe, il ne laissa aucune chance au gardien du Real, Thibault Courtois. Mahrez fait, en effet, partie du onze type de la semaine établi par l’UEFA. Un onze dans lequel le nom de grands joueurs figurent, citant notamment Karim Benzema, Sadio Mané ou encore Van Dijk et Rodrygo.

L’autre exploit personnel de notre international, c’est qu’il devient le meilleur buteur de l’histoire de Man City sur une seule édition de la champions league européenne, avec 7 buts inscrit depuis l’entame de l’épreuve. Un exploit pour un attaquant ailier. Ainsi, il rentre dans l’histoire des Citizens par la plus grande porte, en espérant d’autres réussites à l’avenir.

Les éloges d’un journaliste Italien

Riyad Mahrez est entrain de réaliser une saison exceptionnelle avec Manchester City, en étant l’artisan de plusieurs succès de son équipe lors de l’actuel exercice.

En effet, il a pu inscrire 24 buts et délivré 6 passes décisives dans toutes compétitions confondues cette saison. Des statistiques qui plaident en sa faveur et qui suscitent surtout l’admiration de plusieurs cadors Européens. Ces derniers, citant entre autres le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le PSG et le Milan AC, convoitent l’ailier droit de la sélection nationale.

Le célèbre journaliste Italien, Fabrizio Romano, n’a pas tari d’éloges sur Riyad Mahez. «Riyad Mahrez, c’est 24 buts cette saison. C’est énorme pour un ailier. Respect à Guardiola qui ne l’a pas remplacé malgré une mauvaise performance jusqu’au but clé», a-t-il encensé le joueur sur une publication sur Facebook.