Malawi : un imam algérien réussit à convertir un village entier à l’islam

Lors de ses dernières aventures au fin fond du continent africain, l’imam et professeur algérien, Mohamed Said Lahdiri, a réussi à convertir un village entier à l’islam.

En effet, connu pour ses nombreuses missions de charité en Afrique, l’imam, originaire de la wilaya de Bejaia, a couronné ses actions par cette réussite de taille. L’enfant d’Akbou a passé le message divin à tous les résidents d’un village au Malawi.

De nombreuses vidéos publiées sur la toile immortalisent le moment de la récitation de la Chahada, profession de la foi musulmane, par tous les habitants de ce village.

Un moment émouvant de par la manière dont ses nouveaux cœurs adoptifs de l’islam s’unissaient sur un seul ton pour déclarer leur conversion à l’islam.

« J’atteste qu’il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu. J’atteste que Mahomet est le Messager de Dieu et j’atteste que Jésus est le serviteur de Dieu et son Messager » disent les villageois malawites, tous unis sur la même parole.



Un Algérien à l’origine de la conversion d’un village à l’islam : les premiers mots de l’imam

Suite à son action louable en faveur de l’islam, l’imam et professeur universitaire, Mohamed Said Lahdiri, a déclaré, « la Grâce de Dieu nous a permis de faire découvrir l’islam à ces habitants. Nous avons passé le message divin de l’islam et ils se sont convertis. » dit-il.

Sur un fond de foule qui réaffirme le message de Dieu dans sa langue locale, l’imam algérien a ajouté, « Nous les avons invoqués à suivre la voie d’Allah, la voie du monothéisme. Nous les avons affirmés, et convaincu de l’unicité de Dieu. Nous les avons appris à suivre le chemin du Prophète Mahomet ainsi de croire en tous les autres messagers de Dieu. Grâce à Dieu, ils ont adopté l’islam comme religion. » explique-t-il.



Conversion d’un village entier à l’islam : la réaction de la toile

De nombreux internautes se sont montrés admiratifs de l’exploit que l’imam algérien a réalisé au Malawi. N’y allant pas de main morte, ces internautes ont loué l’accomplissement de Mohamed Said Lahdiri.

