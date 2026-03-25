Malaise d’une femme enceinte, passager arrêté… Ce qui s’est passé à bord du vol Oran-Paris de Transavia

Dimanche 22 mars au soir, un avion de la compagnie Transavia effectuant la liaison Oran-Paris a dû atterrir d’urgence à Toulouse-Blagnac. Ce déroutement fait suite à l’urgence médicale d’une voyageuse, mais aussi à l’agression de passagers par un quinquagénaire. L’individu a été arrêté dès l’atterrissage et poursuivi pour « entrave à la circulation aérienne ».

Le vol Transavia reliant Oran à Paris a été perturbé le dimanche 22 mars, aux alentours de 20 h 30. Selon les informations de La Dépêche, l’appareil a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour secourir une passagère enceinte, victime d’un malaise lié à l’altitude.

Si l’essentiel des 190 voyageurs a réagi avec compréhension, l’un d’entre eux a montré des signes d’agacement marqués.

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Un passager en colère après le malaise d’une femme enceinte

Parti d’Oran en début de soirée le dimanche 22 mars, le vol TO7251 survolait la région toulousaine lorsqu’une alerte a été déclenchée en cabine. Il était environ 20 h 30 quand la situation a nécessité une intervention immédiate, alors que l’appareil se trouvait déjà dans l’espace aérien français.

L’annonce du déroutement vers l’aéroport de Toulouse-Blagnac a été faite en plein ciel : une femme enceinte ne supportait plus l’altitude. Le personnel de bord a immédiatement choisi de se diriger vers la piste la plus proche pour garantir une prise en charge médicale rapide.

Si un déroutement représente une contrainte logistique et financière lourde pour une compagnie aérienne, il devient une obligation absolue en cas d’urgence vitale. Pourtant, un passager de 56 ans sur ce vol Transavia a violemment contesté l’atterrissage forcé à Toulouse.

Le passager perturbateur placé en garde à vue

Déjà repéré pour son attitude inappropriée avant le décollage, l’homme a perdu tout contrôle, s’en prenant physiquement et verbalement à l’équipage ainsi qu’aux autres voyageurs pour manifester son opposition à ce changement de trajectoire.

À l’atterrissage à Toulouse, les interventions ont été doubles. D’un côté, les pompiers ont prodigué les premiers soins à la femme victime du malaise. De l’autre, le passager perturbateur a été interpellé par la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), mobilisée spécifiquement pour son cas, avant d’être placé en garde à vue.

Après avoir été examinée par les secours, la passagère enceinte a finalement pu remonter à bord. Le Boeing de Transavia a repris son envol vers 21 h 50 en direction de Paris-Orly, laissant derrière lui le passager perturbateur, resté aux mains des autorités toulousaines.

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