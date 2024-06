Malaise de Bentaleb : vague de solidarité des Verts envers le joueur

Plusieurs joueurs de la sélection nationale ont affiché leur solidarité envers Nabil Bentaleb. Ce dernier, est hospitalisé suite à un malaise.

Hier soir, le LOSC Lille a annoncé l’hospitalisation de Nabil Bentaleb suite à un malaise cardiaque. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas donné des nouvelles. Visiblement, l’état du joueur est stable.

Il faut dire que la mauvaise nouvelle n’a pas bouleversé les supporters algériens seulement, qui n’ont pas caché d’exprimer leur grande inquiétude quant à l’état de santé du joueur, mais aussi ses coéquipiers en sélection. Ces derniers, ont affiché leur soutien au milieu de terrain des Verts.

Les Verts solidaires avec Bentaleb

En effet, plusieurs internationaux algériens s’inquiètent sur l’état de santé de Nabil Bentaleb, tout en lui souhaitant prompt rétablissement, et ce, via des storys sur Instagram.

On peut citer, entre autres, Adam Ounas qui a écrit : « Beaucoup de courage à mon frère, faites beaucoup de douaâ pour lui. Allah Ychafik mon frère, on est ensemble, tu reviendras plus fort inchalah », ou encore Badreddine Bouanani : « Grosse pensée à toi mon frère Nabil, qu’Allah t’accorde une guérison rapide et que nous pourrons profiter de ta joie et de ta présence parmi nous ».

Il y a aussi Hicham Boudaoui : « Inchalah kheir khoya », Ahmed Touba : « Beaucoup de Douaâ pour Nabil svp. J’écris ça avec le cœur lourd… qu’Allah le guérisse et facilite sa famille », ou encore Farès Chaïbi : « Allah ychafik mon frère. Faites beaucoup de Douaâ ».

Idem pour la Fédération algérienne de football qui a écrit sur sa page facebook : « La Fédération algérienne de football souhaite prompt rétablissement à Nabil Bentaleb suite au malaise dont il a été victime ».