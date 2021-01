Maladies chroniques Algérie : Des chiffres qui font froid dans le dos

Les maladies chroniques sont à l’origine de 57% des décès en Algérie, selon Pr Soraya Belamri, responsable du service des causes médicales de décès de l’INSP.

S’exprimant à l’occasion du lancement du Plan Infarctus Algérie, la responsable de INSP a présenté un rapport alarmant sur les décès dus aux maladies chroniques.

« Les maladies chroniques représentent 57% des morts en Algérie, dont 66% sont âgés de 30 à 69 ans », a révélé la responsable de l’Institut national de santé publique.

« Les maladies cardiovasculaires, les tumeurs, les maladies respiratoires et endocriniennes sont les principales causes de décès en Algérie avec des taux respectifs de 22%, 13%, 6% et 4,5% », a-t-elle détaillé.

Pr Soraya Belamri a ajouté que les maladies non transmissibles touchaient près de 40% de sujets de sexe masculin tandis que le reste du taux touche le sexe féminin, soit 60%.

« 15 millions de morts dans le monde »

Citant les donnés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Pr Belamri a fait savoir que 15 millions de personnes (30 à 69 ans) atteintes de maladies cardiovasculaires sont mortes à travers le monde.

« Les maladies cardiovasculaires représentent 34% chez la catégorie sus-citée dont 36% chez les sujets de sexe masculin et 31% chez les femmes (…) 15 millions de décès chez les sujets de 30-69 ans à travers le monde », a-t-elle expliqué.