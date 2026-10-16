Maladies cardiovasculaires en Algérie : le ministère de la Santé tire la sonnette d’alarme

Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudane, a souligné l’ampleur des maladies cardiovasculaires en Algérie et dans le monde. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge spécialisée des patients.

Les maladies cardiovasculaires constituent un défi majeur pour les systèmes de santé, en raison de la hausse des cas, des décès et des complications graves qu’elles peuvent entraîner. En Algérie, les autorités sanitaires entendent renforcer les efforts pour améliorer la prévention et la qualité des soins destinés aux personnes atteintes de ces pathologies.

C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudane, lors de l’ouverture, jeudi soir, du congrès international de la Société algérienne de cardiologie.

À cette occasion, le ministre a rappelé que ces maladies ne représentent pas uniquement une charge pour les structures sanitaires. Elles entraînent également des conséquences sociales et économiques importantes, ce qui rend nécessaire une mobilisation accrue en matière de prévention, de diagnostic et de traitement.

Maladies cardiovasculaires : la prévention au cœur des priorités

Face à l’ampleur de ces pathologies, le ministre a mis l’accent sur l’importance de renforcer les actions de prévention et de favoriser le dépistage précoce. L’objectif est notamment de permettre une identification rapide des maladies cardiovasculaires et d’améliorer les chances de prise en charge des patients.

Il a également souligné la nécessité de garantir un diagnostic précis et un accès à des soins spécialisés, adaptés à la situation de chaque malade.

Cette démarche repose sur une approche scientifique intégrée, qui vise à mieux anticiper les besoins du secteur, à valoriser les compétences nationales et à améliorer le parcours de soins à toutes les étapes du traitement.

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Une stratégie nationale pour développer la cardiologie

Le développement de la spécialité des maladies cardiovasculaires figure parmi les axes mis en avant lors de cette rencontre scientifique internationale.

Les échanges ont notamment porté sur la nécessité d’adopter une planification prospective, fondée sur l’identification des besoins et l’optimisation des moyens disponibles. La valorisation de l’expertise nationale constitue également un levier pour améliorer l’organisation des soins et renforcer les capacités de prise en charge.

À travers ces orientations, les autorités sanitaires souhaitent améliorer la coordination entre les différents niveaux du système de santé et assurer un suivi plus adapté aux patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Syndromes coronariens aigus : l’importance d’une intervention rapide

Le ministre a également évoqué le rôle de la Commission nationale des maladies cardiovasculaires, dont l’installation s’inscrit dans cette démarche d’amélioration du secteur.

Cette instance scientifique et consultative est chargée d’étudier les besoins et de proposer des mesures visant à améliorer l’organisation de la prise en charge des patients.

Les responsables accordent une attention particulière aux syndromes coronariens aigus, des situations médicales qui nécessitent une intervention rapide et une coordination étroite entre les différents niveaux de soins.

Dans ces cas, la rapidité de l’intervention et la bonne coordination des équipes médicales sont essentielles pour assurer une prise en charge adaptée. L’amélioration de l’organisation des soins constitue ainsi un enjeu important pour répondre aux besoins des patients et limiter les conséquences de ces urgences cardiovasculaires.

Le congrès international de la Société algérienne de cardiologie s’inscrit ainsi dans une dynamique de réflexion autour du développement de cette spécialité et du renforcement des dispositifs de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies cardiovasculaires en Algérie.