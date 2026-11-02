Malade en France avec un visa : pas d’AME ni de Sécurité sociale, qui paie l’hôpital ?

Un visiteur qui tombe malade en France pendant un séjour avec visa reçoit des soins à l’hôpital. Il ne relève pourtant ni de l’Assurance maladie ni de l’aide médicale de l’État. La facture revient au patient ou à son assureur : voici comment fonctionne la prise en charge et quels réflexes adopter.

Malade en France avec un visa : ni Sécurité sociale ni AME

Les soins médicaux ne sont pas gratuits pour un visiteur de passage en France. Les autorités françaises le rappellent aux demandeurs de visa : tout soin imprévu, y compris une urgence, doit être couvert par une assurance santé souscrite avant l’entrée sur le territoire. Le site officiel France-Visas détaille cette obligation.

L’Assurance maladie française suppose une résidence stable et régulière en France. Un parent venu pour quelques semaines avec un visa de court séjour n’y a donc pas droit, même s’il loge chez un enfant assuré social. Il ne peut pas non plus figurer comme ayant droit sur la carte Vitale de son hôte.

Les étrangers sous visa sont aussi exclus de l’aide médicale de l’État (AME) et du dispositif des soins urgents et vitaux. Ces aides visent en effet les personnes en situation irrégulière, ce qui n’est pas le cas d’un visiteur muni d’un visa valide. L’hôpital soigne donc l’urgence, mais la facture suit le patient.

Assurance visa Schengen : ce qu’elle couvre en cas de maladie en France

Pour obtenir un visa Schengen de court séjour, le visiteur doit présenter une assurance médicale de voyage d’au moins 30 000 €. Elle couvre les soins médicaux d’urgence, l’hospitalisation et le rapatriement pour raison médicale, selon le code européen des visas. Notre article sur l’assurance exigée pour le visa Schengen détaille ces conditions.

Cette assurance doit couvrir toute la durée du séjour. Si les soins se prolongent au-delà de la date prévue, il faut la prolonger également. Un contrat expiré laisse le patient seul face à la facture.

Chaque contrat comporte aussi ses propres exclusions. Les maladies connues avant le départ et les soins programmés figurent souvent parmi elles, avec parfois une franchise. Il faut donc lire attentivement les conditions et noter le numéro d’assistance avant de partir.

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Hospitalisation en France avec un visa : les réflexes à avoir

En cas de malaise ou d’accident, la priorité reste de se faire soigner. Il faut ensuite prévenir l’assistance de l’assureur le plus tôt possible, idéalement dès l’admission à l’hôpital. Certains contrats exigent cet appel pour accepter de payer les frais.

Le patient ou sa famille présente l’attestation d’assurance au service des admissions. Si le contrat prévoit une prise en charge directe, l’hôpital s’adresse alors à l’assureur. À défaut, le patient doit régler lui-même l’intégralité des frais.

Hors urgence, l’hôpital peut même exiger une provision dès l’admission, calculée sur la durée estimée du séjour. Le code de la santé publique prévoit cette avance, restituée en partie si elle dépasse la facture finale. En cas d’urgence, en revanche, l’hôpital soigne d’abord et facture ensuite.

Il faut conserver tous les documents : compte rendu médical, factures détaillées, ordonnances et preuves de paiement. Ces pièces seront indispensables pour obtenir un remboursement. Cet article ne remplace pas un avis médical, et il faut toujours suivre les indications des soignants.

Facture d’hôpital en France : comment se faire rembourser par l’assurance

L’hôpital adresse sa facture soit à l’assureur, soit directement au patient. Sans paiement de l’assureur, la facture reste à la charge du patient ou de sa famille. Elle peut alors atteindre des montants élevés, surtout en cas d’hospitalisation de plusieurs jours.

Pour se faire rembourser, le patient déclare le sinistre à son assureur dans le délai prévu par le contrat. Il joint les factures, le compte rendu médical et les preuves de paiement. En cas de refus, il peut contester la décision auprès de l’assureur, puis devant les instances prévues par le contrat.

Les familles qui paient depuis l’Algérie doivent aussi anticiper les moyens de paiement. Les nouvelles cartes Visa et Mastercard délivrées en 48 heures peuvent faciliter un règlement en euros. Les sommes en espèces transportées obéissent, elles, aux règles de déclaration à la douane.

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Prolongation de visa pour raison médicale : la démarche en préfecture

Un visiteur hospitalisé ne peut pas toujours repartir à la date prévue. Il peut alors demander la prolongation de son visa à la préfecture de son lieu de séjour, avant son expiration. Le code européen des visas autorise cette prolongation en cas de force majeure ou pour raisons humanitaires, comme une maladie grave.

La demande s’accompagne notamment d’un certificat médical du service hospitalier et d’une attestation d’assurance couvrant la période supplémentaire. Elle reste exceptionnelle, et la durée totale du séjour ne peut en principe dépasser 90 jours. Plusieurs préfectures acceptent les demandes en ligne.

La carte de séjour pour soins reste, elle, réservée aux étrangers qui résident habituellement en France. Un visiteur de court séjour ne remplit pas cette condition, même gravement malade. Il doit donc compter sur son assurance, prolongée pour couvrir la durée supplémentaire.

Soins en France pour les assurés de la CNAS et les retraités : ce que prévoit la convention

La convention franco-algérienne de sécurité sociale de 1980 ne couvre pas les visites familiales des assurés de la CNAS. Son régime de séjour temporaire vise en effet le salarié qui retourne dans son pays d’origine pendant ses congés payés. Un Algérien assuré en Algérie qui rend visite à ses enfants en France n’en relève donc pas.

Un protocole signé en 2016, et entré en vigueur en 2019, permet en revanche des soins programmés en France. La CNAS doit alors autoriser au préalable le transfert du patient, et l’Assurance maladie française règle les soins pour son compte. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale détaille ces règles.

Les retraités qui perçoivent une pension française et résident en Algérie bénéficient aussi d’une prise en charge lors d’un séjour temporaire en France. Le code de la sécurité sociale exige en principe au moins quinze ans d’assurance au titre d’un régime français. Le retraité doit aussi séjourner régulièrement en France, avec un visa valide.

En cas d’hospitalisation, cette prise en charge couvre d’abord le premier mois de séjour. Au-delà, la caisse primaire d’assurance maladie doit l’autoriser, sur demande de l’hôpital et après avis de son contrôle médical. Chaque renouvellement vaut ensuite pour trois mois au plus. Le retraité a donc intérêt à vérifier ses droits auprès de sa caisse avant le départ.

Visiteur malade en France : qui paie les soins ?

Assurance maladie française : non, une résidence stable en France est exigée.

non, une résidence stable en France est exigée. Aide médicale de l’État : non, elle vise les personnes en situation irrégulière.

non, elle vise les personnes en situation irrégulière. Soins urgents et vitaux : non, les étrangers sous visa en sont exclus.

non, les étrangers sous visa en sont exclus. Assurance voyage du visa : oui, selon le contrat, avec au moins 30 000 € de couverture.

oui, selon le contrat, avec au moins 30 000 € de couverture. CNAS : non pour une visite familiale, oui pour des soins programmés autorisés au préalable.

non pour une visite familiale, oui pour des soins programmés autorisés au préalable. Retraités avec une pension française : oui, en principe avec au moins quinze ans d’assurance en France.

oui, en principe avec au moins quinze ans d’assurance en France. Ressources personnelles : oui, pour tout ce que l’assurance ne prend pas en charge.

En pratique

Qui : visiteurs venus d’Algérie avec un visa de court séjour, et leurs familles en France.

visiteurs venus d’Algérie avec un visa de court séjour, et leurs familles en France. Avant le départ : vérifier les garanties, les exclusions et le numéro d’assistance du contrat.

vérifier les garanties, les exclusions et le numéro d’assistance du contrat. À l’hôpital : prévenir l’assistance, présenter l’attestation, prévoir une éventuelle provision hors urgence.

prévenir l’assistance, présenter l’attestation, prévoir une éventuelle provision hors urgence. Après les soins : garder toutes les factures et déclarer le sinistre dans les délais.

garder toutes les factures et déclarer le sinistre dans les délais. Séjour prolongé : demander la prolongation du visa en préfecture et prolonger l’assurance.

Les visites familiales se préparent aussi en tenant compte des conditions du voyage. Les erreurs à éviter dans un dossier de visa Schengen concernent souvent l’assurance. Une attestation incomplète peut suffire à faire refuser le visa.

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