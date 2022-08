Makrout El Louz dans le top 5 mondial des gâteaux traditionnels

La cuisine algérienne reçoit de plus en plus de compliments de la part de passionnés des plats et des gâteaux traditionnels. Surtout de la part des touristes qui ont eu la chance d’y goûter lors d’un séjour sur le territoire national. Sur la toile, les avis sont nombreux, classant les gâteaux traditionnels algériens parmi les meilleurs au monde.

C’est le cas du guide TasteAtlas, le célèbre site spécialisé et expérientiel de la cuisine traditionnelle. Il collectionne les recettes les plus gourmandes et conseille aux amateurs du voyage les meilleures adresses pour déguster les plats les plus prisés de chaque région du monde.

Dans ce même sillage, TasteAtlas a récemment fait le classement des meilleurs gâteaux les mieux notés dans le monde. Parmi ces derniers, on retrouve l’incontournable de la pâtisserie traditionnelle algérienne, le fameux Makrout El Louz.

Le Makrout El Louz Algérien, quatrième dans le top 5 mondial

Malgré l’évolution des recettes de gâteau algérien, le Makrout El Louz reste un classique indémodable de la pâtisserie traditionnelle en Algérie. Réalisé à base d’amandes, d’œufs, de zeste de citron et poudré de sucre glace, le goût du Makrout el louz lui a permis de gagner sa place dans le top 5 des gâteaux traditionnels les mieux notés selon TasteAtlas.

En effet, conformément à ce classement, le Makrout El Louz algérien occupe la quatrième place de ce podium, et ce grâce à une note totale de 4.5 / 5. À la tête de ce classement, on retrouve en première position les bonbons de Noël, spécialité de la République Tchèque. Suivi par le Roxiakia de Grèce en deuxième place puis par le Alfajor venu tout droit d’Argentine.

Si on prend en considération les pâtisseries et gâteaux arabes figurant dans ce classement, le Makrout El Louz algérien occupe la première place parmi les mieux notés du monde arabe. Une place qui ne fait que montrer davantage la gourmandise de la cuisine et de la pâtisserie algérienne.