Makrout el Louz, 2e du palmarès irrésistible des meilleurs cookies de TasteAtlas

Elles font plaisir aux yeux avant même celui des papilles, les pâtisseries traditionnelles algériennes font partie d’un héritage unique transmis de mère en fille, à travers les générations, pour se retrouver, aujourd’hui, en tête d’un nouveau palmarès des meilleurs gâteaux au monde.

Avec un gout illustrant les fêtes, les mariages et les moments les plus marquants, les pâtisseries algériennes sont servies à chaque réunion de famille et événement d’exception pour accompagner un café ou un thé.

TasteAtlass : Makrout el Louz algérien élu deuxième meilleur cookie au monde

L’encyclopédie spécialiste des conseils culinaires et de la cuisine traditionnelle à travers le monde, TasteAtlas, a dressé un nouveau classement des meilleurs cookies au monde. En tête de cette liste des meilleurs de la pâtisserie internationale figure le sablé écossais Pettitcoat Tails et remporte le premier titre.

Par ailleurs, la pâtisserie algérienne s’est, aussi, distinguée dans ce classement grâce au Makrout el Louz algérien qui arrive en deuxième place de ce podium. Et ce, grâce à un score de 4.6/5 et se retrouve, ainsi, unique gâteau maghrébin et africain dans ce top 10.

Makroud el louse

📍 Algeria

⭐ 4.6

💯 #2 best-rated cookie in the world Discover the best cookies in the world: https://t.co/BvNg5PibLL Makroud el louse are flourless Algerian cookies consisting of almonds, eggs, sugar, and a flavoring of orange flower water. Baked until… pic.twitter.com/bLtYyLXGvE — TasteAtlas (@TasteAtlas) June 19, 2024

Réalisés à base d’amendes, de sucre, de citron, d’œufs et d’arôme de fleur d’oranger, ces biscuits, indispensables de la pâtisserie algéroise, qui fondent en bouche, se préparent sans farine. Une fois cuits, ils sont généralement saupoudrés et enrobés de sucre en poudre qui couvre complètement ces bouchées très populaires.

En troisième place de ce podium des meilleurs cookies de TasteAtlas figure l’Alfajores de l’Argentine pour compléter ce top 3. Au sujet des pâtisseries maghrébines, on constate uniquement la présence du Maroc avec la recette de Kaab el Ghazal en 12ᵉ place de cette liste. De plus, le Ma’amoul libanais arrive, quant à lui, en 31ᵉ place de ce nouveau classement de TasteAtlas.

