Makri s’attaque à Macron : c’est « un ignorant, un arrogant »

Le chef du parti islamiste MSP n’a pas manqué de réagir aux dernières déclarations du président Français. Abderezak Makri n’hésite pas à s’attaquer à Macron. Il le qualifie tantôt d’« ignorant » et tantôt d’« arrogant ». Il va même jusqu’à l’accuser d’avoir « déclaré la guerre contre l’Algérie ».

Sur sa page Facebook, le chef du MSP, n’hésite pas à user des gros mots. Il affirme dès le début de son texte que « le discours de Macron est une déclaration de guerre contre l’Algérie en tant qu’état et en tant que peuple ». Makri ne décolère pas ensuite, il déclare qu’un « président ignorant de l’histoire et égocentrique humilie le président algérien et entre dans une confrontation inédite avec tout le régime politique ».

Les déclarations de Macron : une atteinte à la souveraineté selon Makri

Selon Abderezak Makri, chef d’un parti d’obédience islamiste, Macron « se comporte avec l’Algérie comme s’il s’agissait d’un état sans souveraineté« . Macron, pour rappel, a été particulièrement acerbe dans ses déclarations adressées principalement aux dirigeants algériens.

Pour conclure, Makri indique que « la crédibilité des dirigeants algériens est en jeu ». Selon lui, c’est « l’honneur de tous les Algériens » qui est visé. De ce fait, Makri réclame des autorités « une position à la hauteur de l’insulte ». Il est à noter que le président Français a souligné qu’il y a une « haine de la France », dans certains milieux en Algérie.

Emmanuel Macron a notamment déclaré jeudi dernier, que « le système algérien est fatigué, le Hirak l’a fragilisé ». Le président Français, a ajouté qu’il a « un bon dialogue avec le président Tebboune », mais qu’il voit toutefois « qu’il est pris dans un système qui est très dur ».