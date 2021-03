Makri (MSP): “La politique actuelle est favorable aux législatives”

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrazak Mokri a annoncé, la participation de son parti aux élections législatives, prévues le 12 juin prochain

S’exprimant lors d’une rencontre de son parti à la salle du cinéma “El Amel” de la ville de Mecheria, Mokri a fait savoir que son parti participera aux prochaines législatives, affirmant que “la décision prise est motivée par la situation politique actuelle favorable à l’accomplissement de la volonté du peuple de choisir une élite politique à laquelle il fait confiance.”

Le chef de la formation politique, a mis en avant l’importance de ce rendez-vous électoral du 12 juin, qualifiant ce dernier d’une véritable opportunité, en vue de concrétiser le changement escompté.

Appelant les citoyens à voter massivement, Makri a souligné que les prochaines législatives seront empreintes de transparence, d’honnêteté et de crédibilité selon lui, ” Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a fourni les garanties nécessaires et a exprimé son engagement à faire valoir les règles de participation et une concurrence électorale démocratique”, a-t-il conclu.

“Le corps électoral à plus de 24 millions”

Le corps électoral après révision périodique des listes électorales compte 24.392.438 électeurs, tandis que le nombre des candidats possibles au niveau de 58 wilayas, s’élève à 10.702 candidats.

Le nombre des nouveaux inscrits sur les listes électorales s’élève à ce jour, à 179.792 inscrits, tant dis que le nombre global des radiés, il est de 101.744 personnes.

Concernant le retrait des imprimés de candidature, le nombre des imprimés de candidatures retirés a atteint, jusqu’à hier samedi, 3.270, dont 1420 imprimés retirés par 55 partis agréés, et 1863 autres dans le cadre des listes d’indépendants.

Des facilitations sont fournies aux partis désirant présenter leurs candidatures, dans le cadre des dispositions de l’article 316 de la loi électorale qui exige 25.000 signatures réparties sur 23 wilayas, en permettant à ces partis le retrait des formulaires et la souscription des signatures auprès du siège de l’ANIE ainsi que de ses délégations locales.

Pour rappel, le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune a fixé au 12 juin prochain les élections législatives anticipées