Makri : « le gouvernement ne représente pas la scène politique »

Le chef du Mouvement de la Société pour la paix, Abderrezak Makri, a déclaré ce samedi 10 juillet 2021, que le nouveau gouvernement ne représente aucunement ceux qui ont été élus.

Dans son discours lors d’une célébration organisée par le mouvement à l’occasion de l’anniversaire de la création du parti, suivi d’un hommage de son fondateur défunt, Mahfoud Nahnah, Makri a souligné que le gouvernement actuel n’est d’aucune façon « représentatif de la scène politique d’aujourd’hui et encore moins de la classe sociale » ajoutant que la nouvelle composition du gouvernement dirigé par Aïmene Benabderrahmane n’est pas à la hauteur des aspirations de l’Algérie nouvelle, considérant qu’elle ne résistera pas aux crises à venir.

Le chef du parti a ajouté que sa formation politique cherchera un consensus dans la déclaration du 1er novembre, déclarant : « Notre norme est la déclaration du 1er novembre. ». Cette déclaration avait pour but l’indépendance nationale algérienne par la restauration de l’État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques ainsi que le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions.

Le MSP ne participe pas au gouvernement

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) dirigé par Abderrezak Makri a annoncé le 29 juin 2021 dernier , dans un communiqué publié sur sa page Facebook, sa décision de ne pas participer au prochain gouvernement. En effet, dans une conférence de presse animée parAbderezzak Makri, le MSP a avancé les raisons derrière sa décision, de ne pas participer au prochain gouvernement.

L’une des raisons qui a motivé la décision de la non-participation du MSP au prochain gouvernement est le nombre de postes ministériels, proposés au mouvement estimé insuffisant, déclarant dans ce sillage, » ce qui nous a été offert ne permet pas au mouvement d’influencer la scène politique en Algérie ».