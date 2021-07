Makri : Le Makhzen a franchi une ligne rouge

Le président du Mouvement de la Société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, s’est exprimé ce samedi 17 juillet 2021 en ce qui concerne les dérapages des diplomates marocains à New York,

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, Makri a souligné que le Maroc « puise dans certaines de nos faiblesses pour nous dresser les uns contre les autres et exploiter les convictions séparatistes de certains extrémistes. Makri a ajouté que cette tentative de déstabilisation a, au contraire, contribué à souder l’opinion publique ». Le chef du MSP a également déclaré que : « Le recours a ce type de discours est poussé par les intentions malveillantes des puissances coloniales.

« Comparer l’incomparable »

Ce dernier a soutenu que le régime du Makhzen a montré son vrai visage et son implication dans le passé, dans le soutien des groupes séparatistes en Algérie ajoutant son incompréhension face à la comparaison de « la cause juste et légitime du Sahara occidental à une situation interne d’une Algérie qui reste, néanmoins unie. » expliquant que la question du Sahara Occidental est une question de décolonisation à résoudre par l’autodétermination comme le stipulent les résolutions des Nations Unies.

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a condamné « énergiquement », dans une déclaration vendredi, « une dérive particulièrement dangereuse » de la représentation diplomatique marocaine à New York, qui a distribué, récemment, au pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu « droit à l’autodétermination du peuple kabyle ».

Suite à cet acte diplomatique douteux commis par un ambassadeur marocain, la diplomatie algérienne, est en droit d’attendre une clarification de la position définitive du Royaume du Maroc sur cet incident d’une gravité extrême ».