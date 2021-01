Le Président du Mouvement de la société pour la Paix (MSP), Abderrezak Makri, a dénoncé, ce samedi, 9 janvier, « l’immixtion éhontée » du Parlement européen dans les affaires internes de l’Algérie.

En marge d’une conférence nationale tenue ce samedi, 9 janvier, à Alger sous le thème « L’Algérie …. et les défis extérieurs » en présence de plusieurs partis politique, le Président du Mouvement de la société pour la Paix (MSP), Abderrezak Makri, a saisi l’occasion pour dénoncer « l’immixtion éhontée » du Parlement européen dans les affaires internes de l’Algérie.

En effet, M. Makri, a qualifié cette démarche « de colonialiste et d’arrogante », et a estimé qu’elle « vise à semer la discorde entre les enfants du seul peuple ».

Néanmoins, pour lui, cette immixtion a été « condamnée » par « les positions officielles et les partis », et ce grâce à leur « pleine conscience des visées de cette intervention qui entendait faire chanter les responsables et institutions officielles, en vue de réaliser des objectifs économiques, socioculturels et géostratégiques ».

Makri évoque la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

Lors de son allocution, le Président du MSP a évoqué la normalisation des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et l’État hébreu, et a estimé, à cet effet, qu’ « il s’agit d’un coup de poignard venimeux porté par le régime marocain qui a apporté l’ennemi sioniste à nos frontières, avec des prétextes tout autant fallacieux que le crime de la normalisation ».

Dans ce même contexte, et concernant la situation au niveau des frontières Sud de notre pays, M. Makri a indiqué que « des chantages et des visées de forces coloniales, exigent une reprise en main du dossier des pays du Sahel, en vue de préserver la sécurité et la coopération entre les État de la région ».