Le chanteur kabyle Makhlouf s’est éteint aujourd’hui le 27 novembre, emporté par un accident vasculaire cérébral (AVC) après une semaine d’hospitalisation au CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou.

Sa disparition plonge la Kabylie dans une profonde tristesse et laisse un vide immense auprès de tous ceux que son œuvre, sa sensibilité et son parcours ont marqués. Au-delà de l’émotion suscitée par cette perte brutale, l’heure est au recueillement et à un hommage digne de ce qu’il a incarné : une parole libre, une résistance farouche et une fidélité sans faille à ses convictions.

​Makhlouf n’a jamais choisi la facilité. Dans un environnement où la création se heurte trop souvent à l’incompréhension, au manque d’estime et à la marginalisation, il a tenu bon. Là où beaucoup préfèrent se taire ou ménager les apparences, il a assumé sa voix et ses engagements, parfois au prix de l’isolement, de l’injustice et de lourdes épreuves traversées dans le silence. Ce courage-là force le respect, parce qu’il ne se négocie pas.

​À travers son art et son parcours, Makhlouf a donné corps à des émotions, des colères et des espérances partagées. Il a porté haut une part de notre identité et de notre mémoire collective, rappelant que l’artiste n’est pas un simple ornement, mais un témoin, un veilleur et un éclaireur. Même lorsque le soutien a fait défaut au moment où il en avait le plus besoin, sa dignité est demeurée intacte.

​Aujourd’hui, la Kabylie salue la mémoire d’un homme qui a marqué son temps par sa sincérité et sa constance. Les mots ne combleront jamais l’absence, ni n’effaceront les souffrances endurées, mais ils disent la gratitude et la reconnaissance dues à un artiste qui est resté debout jusqu’au bout.

​Repose en paix, Makhlouf. Ton engagement, ta dignité et ta voix continueront de résonner longtemps dans nos mémoires.