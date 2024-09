Le président français, Emmanuel Macron, a nommé jeudi l’ancien commissaire européen, Michel Barnier, au poste de Premier ministre et l’a chargé de former un nouveau gouvernement. Quatre fois ministre, deux fois commissaire, Barnier succède à Gabriel Attal à Matignon.

Interrogée pour la première fois, dans un journal télévisé, en qualité de chef de l’exécutif, Michel Barnier a fait des révélations sur ses priorités, l’immigration en fait partie.

L’immigration a toujours été un sujet épineux en France, même avec l’adoption de la nouvelle loi, en janvier dernier, le sujet continue de faire débat sur la scène politique française. D’ailleurs, dès sa nomination au poste de Premier ministre, Barnier annonce la couleur et évoque le sujet.

Lors de son premier entretien, le nouveau Premier ministre français a promis de « maîtriser les flux migratoires avec des mesures concrètes« . Il fait, ainsi, suite à la ligne qu’il s’était fixée lors de la primaire de la droite en 2021, lorsqu’il a proposé « un moratoire sur l’immigration« .

En effet, pour Michel Barnier, les frontières françaises sont toujours considérées comme des passoires et les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. Fixant l’immigration au centre de ses priorités, il promet de maîtriser ces flux » pas avec des idéologies, des discours et des phrases, mais avec des mesures concrètes« , a-t-il déclaré sur TF1.

"Je sais que c'est difficile mais je me suis toujours fait une certaine idée de mon pays et de la France. C'est le moment que, chacun à sa place, se retrousse les manches, et moi je vais le faire", @MichelBarnier, Premier ministre pic.twitter.com/XsisqDUdwg

— TF1Info (@TF1Info) September 6, 2024