Maison cambriolée à Blida : ils agressent un homme et sa famille

Les faits divers sont souvent au cœur de l’actualité algérienne, mais dans cette affaire les évènements sont dignes d’un scénario de films de cambriolage car les faits se passent au sein même du domicile familial de la victime. C’est dans la wilaya de Blida qu’un entrepreneur algérien s’est fait braqué au sein de sa maison, alors qu’il y était avec l’ensemble de sa famille.

L’homme qui se nomme Youcef Saad, témoigne sous les caméras de la chaine télévisée Ennahar TV. Il revient sur cette nuit d’horreur qui a marqué l’ensemble du foyer. Les faits se sont déroulés alors qu’il était avec sa famille, dont sa femme et ses enfants. Un groupe constitué de quatre (04) personnes s’est introduit dans la maison avant d’agresser l’homme et sa compagne.

Sur les images, il expose clairement ses blessures très visibles. Il explique que les 04 agresseurs l’ont approché alors qu’il était au lit. Deux d’entre eux avaient le visage couvert, l’un grâce a une cagoule et le second avec de bas, tandis que les deux autres étaient à visages découverts.

Ils n’étaient pas venus les mains vides, mais étaient dotés d’armes. Youcef s’est retrouvé avec une épée sous la gorge, tandis « qu’un pistolet électrique » a été utilisé à l’encontre de sa femme. De plus les enfants de l’homme étaient dans la chambre à côté. En effet, il précise que ces cinq enfants étaient présents lors de cet évènement. A savoir que la fratrie des cinq frères et sœurs est composée d’une fille de 7 ans, deux jumeaux d’un mois et demi, et deux orphelins qu’il a recueilli âgés respectivement de 4 et 5ans.

L’homme décrit l’évènement comme étant très traumatisant, compte tenu de la violence de celui-ci.

Les cambrioleurs repartent avec un véritable butin

L’intention des cambrioleurs était claire, et ils l’ont fait savoir à Youcef dès le départ. Lors de l’agression, ils ont affirmé avoir été envoyés pour lui prendre de l’argent. Même s’ils ne trouvent pas ce qu’ils sont venus chercher au départ, les 04 hommes ne repartent pas les mains vides.

En effet, ils s’emparent d’un véritable petit butin, prenant sur leur passage beaucoup d’objets électroniques. Ils repartent donc avec pas moins de deux télévisions, deux ordinateurs portables, deux tablettes appartenant aux enfants et 3 téléphones portables.

Sur le départ, ils s’emparent d’une bouteille de gaz qu’ils prennent avec eux, pour une raison encore inconnue. Mais ce n’est pas tout, car en prenant la fuite, le groupe de cambrioleurs vole la voiture de Youcef, alors que l’ensemble de ses documents et ses papiers y étaient encore, une perte assez conséquente.

Pour l’instant, une enquête est bien évidement ouverte mais aucune information relative à celle-ci n’a été communiquée.