Maintien du Hadj 2021 : L’Arabie saoudite rend sa décision

L’Arabie saoudite a annoncé aujourd’hui dimanche son intention d’organiser des rituels de l’hajj cette année dans des conditions préventives spécifiques après son annulation en 2020 en raison de la pandémie coronavirus.

Selon le Ministère Saoudien de l’Hajj et de l’Omra, la mise en place de ce rituel assurera la santé et la sécurité des pèlerins et conformément aux réglementations et normes sanitaires, de sécurité et réglementaires qui garantissent la préservation de leur santé et l’œuvre de leurs rituels dans un environnement sûr.

Le mème ministère a affirmé que les autorités sanitaires du Royaume continuent d’évaluer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des pèlerins.

Pour rappel, lors du dernier hajj, fin juillet 2020, seuls une dizaine de milliers de fidèles résidant en Arabie saoudite ont pu effectuer ce rite en raison de la pandémie, contre 2,5 millions de participants venus du monde entier en 2019.

Quelles sont les conditions requises pour entreprendre la omra ?

Début avril, le ministère du Hajj et de la Omra a conditionné la possibilité d’entreprendre la omra aux « seules personnes immunisés » contre le coronavirus.

Trois catégories de personnes sont considérées comme telles : celles qui ont déjà reçu deux doses de vaccin, celles qui en ont reçu une seule depuis au moins 14 jours et celles qui ont contracté la maladie mais qui en sont guéries.

Au total, selon les médias d’Etat saoudien, le ministère table sur l’accueil de quelque 50.000 pèlerins pour la Omra pendant la période de ramadan et de 100.000 fidèles par jour.

À noter que, il n’est toujours pas précisé si cette politique, appliquée dans un contexte de recrudescence du nombre d’infections à la covid dans le royaume, serait étendue au hajj, le pèlerinage annuel prévu plus tard dans l’année.