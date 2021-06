Maintien des vols en juillet : Air Algérie dans l’expectative

Tout indique que les vols internationaux vont se poursuivre pendant le mois de juillet, cependant, le mutisme des autorités créé une grande frustration chez la compagnie nationale aérienne Air Algérie, qui ne peut toujours pas confirmer son programme.

La compagnie aérienne nationale doit être préparée, à l’instar de certaines compagnies aériennes étrangères, à effectuer ses vols internationaux depuis et vers l’Algérie. Cependant, le programme du mois de juin touche à sa fin. Il ne reste que trois jours pour qu’il expire, et avec lui la possibilité d’effectuer des dessertes avec six pays du monde.

Le pour et le contre

Malgré l’incertitude qui plane, il y a certains indices qui vont dans le sens, ou parfois à l’encontre, d’un maintien des vols internationaux pour le mois de juillet. Certains de ces indices sont même flagrants, mais rien n’est sur avant une annonce officielle qui sera faite les autorités compétentes.

Un des indices qui plaident pour le maintien des vols internationaux pour le mois de juillet est sans doute l’annonce qui a été faite hier par l’ambassade d’Algérie en Italie, et dans laquelle il a été dévoilé que la compagnie nationale aérienne Air Algérie allait effectuer cinq vols aller-retour entre Alger et Rome, et ce, à partir du 3 juillet prochain. En outre, le confinement sanitaire des voyageurs a abouti sur un bilan plutôt positif, qui plaide lui aussi pour une continuation des vols, et même pour un allégement des mesures de protection.

D’un autre côté, le risque d’une nouvelle vague demeure toujours aussi menaçant pour l’Algérie dont la campagne de vaccination n’est pas très avancée, mais aussi face aux nouveaux variants, dont le variant Delta, auquel les autorités ne veulent pas se frotter. Il est enfin à noter que Air Algérie, et quelques autres compagnies aériennes effectuent des liaisons entre l’Algérie et six pays à travers le monde qui sont, La Tunisie, la France, l’Espagne, la Turquie, l’Italie et l’Allemagne.