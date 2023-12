Maintenir le prix de la viande rouge à 1200 DA : le ministère adopte plusieurs mesures

La Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a récemment annoncé six mesures visant à réorganiser le marché de la viande rouge en vue de garantir la vente du kilogramme à 1200 dinars. Ces actions incluent la création d’équipes dédiées pour suivre le parcours de la commercialisation et la possibilité de vente directe aux détaillants par les importateurs, ainsi que d’autres démarches réglementaires.

En effet, selon la directive numéro 3369 émanant de la Direction Générale du Contrôle Économique et de la Lutte contre la Fraude du Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, les directeurs du commerce des différentes régions sont chargés de superviser la commercialisation de la viande rouge importée, et dont l’objectif est de garantir sa mise sur le marché à des prix approuvés par les autorités publiques, préservant ainsi le pouvoir d’achat des citoyens.

De plus, les directeurs sont appelés à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles pour assurer le suivi, en prenant toutes les mesures requises. Cela comprend la coordination des inspections aux frontières pour accélérer les contrôles de conformité des viandes importées, ainsi que la notification des destinations des cargaisons importées.

Les inspecteurs frontaliers doivent donner la priorité au traitement des dossiers liés aux viandes importées, et facilitant ainsi la mise en marché rapide tout en informant la direction sur les expéditions importées. Les directions régionales des importateurs doivent affecter des équipes spéciales pour encadrer le suivi du parcours de commercialisation des viandes, vérifiant toutes les documents commerciaux liés aux cargaisons importées.

Inspection sur le terrain et vérification des prix

En outre, les autorités sont également chargées de procéder à des inspections sur le terrain pour s’assurer que les commerçants respectent les prix approuvés par les autorités publiques, plafonnés à 1200 dinars par kilogramme, et pour ce, il est impératif de séparer les viandes importées des viandes locales en utilisant des cartes d’identification spécifiant leur origine. De plus, les directeurs régionaux doivent fournir des rapports quotidiens sur les points de vente et les quantités vendues dans leurs régions.

La séparation des viandes importées et locales doit s’accompagner de l’affichage obligatoire des prix. Les importateurs ont désormais la possibilité de vendre directement aux détaillants. Les directeurs régionaux sont tenus d’informer la Direction Générale du Contrôle Économique et de la Lutte contre la Fraude quotidiennement, en signalant les points de vente et les volumes vendus, tout en répertoriant les préoccupations et les suggestions utiles pour encadrer ce dossier.

Pour conclure, la mise en œuvre de ces mesures marque une étape significative dans la réforme du marché de la viande rouge, visant à assurer la stabilité des prix et à préserver le pouvoir d’achat des citoyens. La coopération entre les différentes parties prenantes, la transparence et la vigilance sont essentielles pour garantir le succès de cette initiative. Les consommateurs peuvent ainsi espérer un marché de la viande rouge plus équitable et transparent.