Maintenance de 3 jours : Coupure programmée à la station de dessalement dans cette wilaya dès dimanche

La Société algérienne de dessalement d’eau ADC (Algerian Desalination Company) , filiale du groupe Sonatrach, a annoncé une suspension temporaire de l’activité de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka 2, située dans la wilaya de Tipaza. Cet arrêt, d’une durée de trois jours, débutera ce dimanche.

Cette interruption s’inscrit dans le cadre d’un programme de maintenance préventive rigoureusement planifié. L’objectif affiché par la société est de garantir une disponibilité maximale des équipements et d’optimiser leurs performances techniques.

En intervenant en amont, l’entreprise entend prévenir toute panne majeure, particulièrement à l’approche de la saison estivale, période marquée par un pic de consommation hydrique.

Eau potable : Un plan national pour sécuriser l’approvisionnement avant l’été

Cette opération n’est pas isolée : elle fait partie d’un vaste plan national élaboré en étroite coordination avec l’Algérienne Des Eaux (ADE). Ce calendrier de maintenance concerne l’ensemble des stations de dessalement du pays et a été stratégiquement fixé au lendemain du mois de Ramadan.

Le choix de cette période répond à plusieurs impératifs :

La préparation des examens de fin d’année (Primaire, BEM et Baccalauréat).

L’anticipation des besoins liés à l’Aïd el-Adha.

L’assurance d’une production stable avant le début des grandes chaleurs.

Sécurité hydrique : Comment l’Algérie prépare ses stations de dessalement face à la canicule

La direction de l’entreprise a tenu à rassurer les usagers, précisant que cet arrêt est « programmé et étudié avec soin ». Toutes les dispositions logistiques ont été prises en concertation avec l’ADE pour pallier d’éventuels désagréments durant ces 72 heures.

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À travers ces travaux, la filiale de Sonatrach réitère son engagement à maintenir la pérennité des installations, à prolonger la durée de vie des équipements de pointe et, in fine, à renforcer la sécurité hydrique du pays par un service public de qualité.

Vers une gestion durable : l’engagement environnemental au cœur du projet Fouka 2

Cette interruption technique pour maintenance rappelle l’importance stratégique de l’usine de Fouka 2, qui a récemment été au centre de l’actualité nationale. Le 17 mars dernier, à la veille de la Journée mondiale du recyclage, la ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Kaouter Krikou, s’est rendue sur le site pour souligner que la sécurité hydrique ne doit pas se faire au détriment des écosystèmes.

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L’un des points forts de cette visite ministérielle a été l’annonce d’un projet pilote ambitieux dédié à la valorisation de la saumure, le rejet salin issu du processus de dessalement. Plutôt que de considérer ce sous-produit comme un simple déchet, l’Algérie ambitionne de transformer ce défi écologique en opportunité économique.