Mahrez va-t-il quitter Man City pour la Juventus ?

L’international algérien Riyad Mahrez est la pépite des Verts et le chouchou de Skyblues, après avoir excellé avec Leicester City, son arrivée à Manchester City lui a permis d’épater les vrais supporteurs de foot à travers son jeu. Un joueur aussi exceptionnel ne peut que être omniprésent dans la presse, en l’occurrence, il l’est avec des questions autour d’un potentiel départ.

Sa passion pour le foot crève les yeux, un ballon, une pelouse et nous voilà séduit par l’un des meilleurs Mancuniens. Cependant, on voit récemment que le Capitaine des Verts n’a pas autant de chances qu’avant avec le ballon, et ce, peut expliquer les rumeurs de son potentiel départ.

En effet, Mahrez a dépassé les 150 matchs avec Man City, il est pourtant exclu et absent ces derniers temps dans le onze entrant pour rester sur le banc des remplaçants. Un choix que beaucoup ont relié à l’altercation qu’il a eue avec Pep Guardiola, le grand entraîneur espagnol talentueux a un historique pas très jovial avec les joueurs.

Mahrez, pourrait-il dire au revoir à Manchester City ?

Alors que les joueurs sont habitués aux rumeurs des transferts, cette fois-ci, beaucoup de médias italiens indiquent que le chouchou de Man City pourrait rejoindre le Juventus, et ce, en échange avec le suédois Dejan Kulusevski. Compte tenu des événements récents, cela pourrait se concrétiser.

Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juve serait très intéressé par Mahrez, ce dernier ne s’entendrait pas très bien avec son ailier Kulusevski. Il se peut qu’il profite de l’absence d’offre de prolongation pour le contrat de Mahrez qui touchera à sa fin en 2023. Mahrez en noir et blanc portant le maillot de la Juvé ? Seul l’avenir nous le dira.