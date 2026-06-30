Mahrez sur le départ d’Al-Ahli : Hadj-Moussa pressenti pour lui succéder

L’information est tombée au moment le plus inattendu. Alors que Riyad Mahrez est pleinement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe nationale algérienne, un 1/16e de finale face à la Suisse en ligne de mire, les médias saoudiens révèlent qu’Al-Ahli Saudi a acté en interne la fin de son histoire avec le capitaine des Verts. Pis encore : le club de Djeddah aurait déjà identifié son successeur, et il est lui aussi algérien.

Selon ces sources, une indemnité de 15 millions d’euros serait versée à Mahrez en cas de résiliation anticipée de son contrat, lui qui avait rejoint la Saudi Pro League à l’été 2023. Le timing de cette fuite interroge autant que son contenu.

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Al-Ahli cible Hadj-Moussa pour succéder à Mahrez

Comme il n’y a jamais une fumée sans feu, Al-Ahli Saudi préparerait l’après Mahrez. Selon le média spécialisé Foot Mercato, le club saoudien a formulé une offre très sérieuse à Feyenoord Rotterdam pour s’attacher les services d’Anis Hadj-Moussa. L’ailier de 24 ans, en grande forme cette saison en Eredivisie, serait donc le candidat désigné pour occuper le flanc droit saoudien après le départ de son aîné.

La démarche d’Al-Ahli n’est pas anodine. Hadj-Moussa traverse une période de grâce, enchaînant les performances décisives sous le maillot de Feyenoord. Buteur somptueux, tranchant dans ses dribbles et précieux dans les grands rendez-vous, le natif de Lille s’est imposé comme l’un des éléments les plus en vue du championnat néerlandais. Al-Ahli, visiblement convaincu, aurait mis le prix pour convaincre les Néerlandais de lâcher leur pépite.

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Une fuite qui tombe au pire moment pour Mahrez

Ce qui frappe dans cette affaire, c’est moins la séparation elle-même que son calendrier médiatique. Pourquoi une telle information circule-t-elle précisément pendant la Coupe du monde, quand le principal concerné est en pleine préparation d’un match à élimination directe ? La question mérite d’être posée.

Mais ce n’est pas une telle nouvelle qui pourrait bouleversé le capitaine des Verts. Sa carrière est derrière lui, notamment après avoir remporté tous les prestigieux titres avec Manchester City. Malgré ses 35 ans, il est encore loin d’être fini. En effet, il peut encore évoluer dans le haut niveau.

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