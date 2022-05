Mahrez revient sur sa saison exceptionnelle avec les Citizens

Riyad Mahrez a réalisé une saison exceptionnelle avec Manchester City. Vainqueur de la Premier League et nominé pour le titre du meilleur joueur des Citizens cette saison, le capitaine de la sélection nationale Algérienne affole également les statistiques.

Manchester City a achevé l’exercice 2021/2022 par le titre de la Premier League. Riyad Mahrez a contribué au 8e sacre de l’histoire du club grâce à ses bonnes performances mais aussi aux plusieurs buts qu’il a inscris et les balles décisives délivrées.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’ailier droit de la sélection nationale aura réalisé une saison exceptionnelle, pour ne pas dire la meilleure depuis qu’il a rejoint Man City en été 2018. En effet, il affole les statistiques, avec 24 buts inscris dans toutes compétitions confondues en 46 matchs joués, dont 30 titularisations et 9 passes décisives délivrées. Meilleur buteur des «Citizens» cette saison, il est impliqué dans 33 réalisations de Manchester City. Un bilan qui plaide largement en sa faveur et qui lui a permit d’être nominé pour le meilleur joueur Citizen de la saison, en compagnie de Kevin De Bruyne et Bernando Silva. Une consécration personnelle qui tient vraiment à cœur le natif de Sarcelles.

Riyad dévoile le secret de sa réussite

Si Riyad Mahrez a clairement franchi un cap durant ces derniers mois, ce n’est du coup du hasard. C’est plutôt la récompense d’un énorme travail fourni aux entrainements

«J’ai un peu épuré mon jeu, avant j’étais que dans le mode dribbles. C’est bien aussi, mais dans le très haut niveau, il faut être décisif. A un moment donné faut que tu te poses de bonnes questions. J’étais un ailier, mais maintenant je suis un ailier qui rentre plus. Les dribbles, c’est bien quand t’as 18,19 ans, mais aujourd’hui il faut marquer des buts, donner des passes et faire gagner tes équipes. », dira-t-il, dans une interview accordée à Canal+.

Sur le plan offensif, les statistiques du capitaine de la sélection nationale parlent d’elles même. Mais il s’est beaucoup amélioré sur le plan défensif. « Avant, je faisais des replis défensifs, mais avec Guardiola c’est devenu constant», a-t-il indiqué. Une évolution qui se vérifie aussi à travers les chiffres, vu qu’il est le joueur offensif de City à avoir effectué le plus de récupérations de balle derrière Bernardo Silva (142 contre 205).

Il est à rappeler que Riyad Mahrez n’a pas encore tranché sur son avenir avec Manchester City. A une année de la fin de son contrat, il n’a pas encore décidé s’il poursuivra l’aventure avec les Citizens ou aller monnayer son talent dans un autre championnat, quand on sait qu’il est convoité par les plus grands cadors du continent Européen.