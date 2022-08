Mahrez revient sur le match caritatif entre le Barça et Manchester City

L’international algérien, Riyad Mahrez, revient sur le match de charité qui a eu lieu mercredi soir entre son club, le Manchester City, et le FC Barcelone.

Organisé pour soutenir l’association ELA qui lutte contre la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, le match de charité entre les deux cadors du football européen a été l’occasion pour le joueur de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, d’obtenir des minutes en plus qui lui seraient bénéfiques pour le restant de la saison.

Malgré le caractère amical de la rencontre, les deux équipes ont livré une présentation à la hauteur de leur renommée. Très disputé, le match s’est soldé sur le score de 3-3. Pour les 3 buts des hommes du technicien catalan, Pep Guardiola, Mahrez a été impliqué dans 2 réalisations.

En effet, suite à sa passe clé, les Cityzens ont pu revenir sur le score de la rencontre à la 70e minute de la rencontre. Mahrez ne s’est pas arrêté sur cette dernière contribution pour son équipe et a porté cette dernière vers le match nul en transport un penalty à la dernière minute du match. Sur ses réseaux sociaux, l’international algérien, Riyad Mahrez, est revenu sur cette soirée au Camp Nou.

Ainsi, Mahrez a écrit, « Super soirée pour une belle cause. Merci à tous les fans qui ont participé avec nous. » lit-on dans un tweet de l’ailier algérien.

Great night for a great cause ❤️ Thank you to all the fans that participated with us 🫶🏼 #unzué #ela pic.twitter.com/t9o27zuBPd

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 25, 2022