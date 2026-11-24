La question revenait sans cesse depuis l’été dernier. Riyad Mahrez y a répondu sans détour : il ne reviendra pas en sélection. « Non. C’est fini, ça y est. Mon dernier match c’était à la Coupe du Monde. Je suis sorti et j’ai dit que c’était mon dernier match », a lâché l’ancien capitaine des Verts, Dans des déclarations faites aux médias à l’issue du match Al Shamal-Al Ahli Saudi (3-2).

Son ultime apparition avec l’équipe d’Algérie remonte au Mondial américain, lors d’une sortie qui avait déjà valeur de signal. À l’époque, ses mots dans la zone mixte avaient semé le doute. Ils prennent aujourd’hui tout leur sens.

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La nouvelle génération des Verts doit pouvoir s’exprimer, insiste Mahrez

Loin de se contenter d’annoncer son retrait, l’ancien numéro 7 a tenu à défendre ceux qui lui succèdent. « Il y a nouvelle génération qui est là avec des nouveaux joueurs. Il faut les laisser s’exprimer », a-t-il expliqué. Une prise de position claire, à l’heure où les jeunes talents convoqués subissent une pression considérable.

Son argument repose sur sa propre expérience. Avant de soulever le trophée continental, lui et ses coéquipiers ont traversé des périodes compliquées, des éliminations précoces et des critiques virulentes. Ce passage obligé, il le considère comme formateur plutôt que comme un échec définitif.

L’ex-capitaine rappelle d’ailleurs qu’il avait porté la sélection dans ses moments les plus exaltants. Son doublé décisif face à l’Autriche en phase de groupes du Mondial reste la dernière grande image qu’il laisse aux supporters algériens, juste avant la sortie de route en seizièmes.

Mahrez appelle les supporters algériens à accepter la défaite

Le message le plus fort concerne le public. « Il faut les laisser avoir des moments difficile. Il n’y aura pas que des bons moments. On est tous passé par là », a-t-il prévenu, conscient du niveau d’attente qui entoure chaque rassemblement des Verts.

Il a poursuivi en évoquant frontalement l’exigence populaire : « Avant de gagner une Coupe d’Afrique, on a eu des moments difficiles. Après l’avoir gagnée aussi. Comme j’ai dit, ça fait partie du processus. On ne peut pas toujours gagner même si je sais que les supporters et notre peuple sont très exigeants. Il faut qu’ils apprennent dans la défaite. Moi j’ai confiance en eux. »

Mahrez commente le départ de Hemdani

Enfin, Riyad Mahrez a parlé de Brahim Hemdani. Il a évoqué le manque d’expérience de coach et se dit optimiste pour l’avenir de l’équipe nationale. « Je n’ai rien à dire là-dessus. Ce coach, je ne le connais pas. Je sais de loin qu’il n’a pas beaucoup d’expérience, bien sûr, en tant que coach. Maintenant, je ne sais pas si c’est le coach, le problème. La fédération ? Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour dire si c’est la fédération ou pas. Mais, comme on l’a toujours fait en Algérie, ils vont trouver les bonnes solutions. S’ils se sont séparés de ce coach et de ce staff, j’espère qu’ils trouveront quelqu’un de bien pour emmener cette équipe. Mais moi, ce que je souhaite, et c’est le plus important pour moi, c’est que tout le monde soit heureux et content de voir jouer cette équipe nationale, et qu’elle fasse de bonnes choses, gagne et rende le peuple fier. », a-t-il conclu.

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