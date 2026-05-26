Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux sociaux

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le rassemblement de l’équipe d’Algérie a officiellement débuté en ce début de semaine au Centre technique national de Sidi Moussa. Les joueurs présélectionnés par le séléctionneur Vladimir Petkovic ont progressivement rejoint le stage, marquant le coup d’envoi de la préparation pour ce rendez-vous mondial tant attendu.

Outre Houssem Aouar, une absence notable n’a pas manqué de faire réagir : celle de Riyad Mahrez. L’ailier vedette des Verts n’était pas au rendez-vous dès les premiers jours, suscitant de nombreuses interrogations chez les supporters et les observateurs.

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Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés après la circulation de clichés montrant Mahrez en vacances en Turquie. Une situation qui a ouvert la porte à diverses spéculations, certains allant jusqu’à s’interroger sur son engagement ou son état de forme à l’approche du Mondial. Mais en réalité, cette absence était parfaitement encadrée.

La raison de la venue tardive de Riyad

En effet, la Fédération algérienne de football a établi un calendrier précis pour l’arrivée des joueurs, en tenant compte des contraintes liées aux différents championnats. Les internationaux évoluant en Arabie saoudite, dont Mahrez fait partie, bénéficiaient d’un délai supplémentaire fixé au 27 mai pour rejoindre le stage. Une mesure logique, compte tenu de la fin tardive de la saison dans ce championnat.

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Le capitaine des Verts a ainsi profité de ce laps de temps pour s’offrir quelques jours de repos bien mérités après une saison longue et éprouvante. Un choix qui s’inscrit dans une gestion classique des temps de récupération avant une grande compétition internationale.

Le capitaine attendu cette nuit au CTN

Conscient néanmoins de l’ampleur des rumeurs, Mahrez n’a pas tardé à réagir. Ce mardi soir, il a publié une photo de lui devant un avion, un message clair pour indiquer qu’il était sur le point de rejoindre l’Algérie. Un geste qui a rapidement rassuré les supporters et mis fin aux spéculations.

Sauf imprévu, Riyad Mahrez devrait rallier Alger dans la nuit et intégrer le groupe dans les heures suivantes. Sa présence est évidemment cruciale pour les Verts, tant son expérience et son leadership seront déterminants dans la quête d’un parcours réussi lors de la Coupe du monde 2026.

Avec l’arrivée imminente de leur capitaine, les hommes de Vladimir Petkovic pourront ainsi entamer leur préparation au complet, avec l’ambition de porter haut les couleurs nationales sur la scène internationale.