Mahrez rejoint un cercle fermé de légendes africaines avec Eto’o, Yaya Touré et Drogba

Riyad Mahrez n’en finit plus d’étoffer un palmarès déjà impressionnant. Il a une nouvelle fois marqué l’histoire en remportant la Ligue des champions d’Asie avec Al-Ahli SC, au terme d’une finale maîtrisée face aux Japonais de Machida Zelvia. Un sacre qui vient confirmer la régularité et l’influence du joueur algérien au plus haut niveau, tout en lui permettant d’ajouter un 17e titre à sa collection personnelle.

Avec cette nouvelle consécration, le capitaine de l’équipe d’Algérie s’impose désormais comme le troisième joueur africain le plus titré de l’histoire, derrière deux monuments du football continental : Samuel Eto’o et Yaya Touré. Une performance remarquable qui le place devant d’autres légendes africaines, à l’image de Didier Drogba ou encore Seydou Keita. À 34 ans, l’ancien joueur de Manchester City démontre qu’il reste un compétiteur hors pair, capable de continuer à écrire sa légende.

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Mieux encore, Mahrez pourrait viser encore plus haut. Sous contrat pour deux saisons supplémentaires, il possède une réelle opportunité de devenir, à terme, le joueur africain le plus titré. Une perspective qui témoigne de sa longévité exceptionnelle, mais aussi de son ambition intacte malgré les années.

La promesse de Riyad aux supporters algériens

Au-delà des statistiques et des trophées, c’est aussi son rôle de leader qui prend de plus en plus d’ampleur. En pleine euphorie après ce sacre continental, Mahrez n’a pas manqué d’adresser un message fort aux supporters algériens. Dans une déclaration empreinte d’émotion, il a tenu à saluer la ferveur du public : « Restez derrière nous. Wellah c’est le meilleur peuple. On vous kiffe. Et inchallah beaucoup d’émotions à la Coupe du Monde ». Un message qui reflète son attachement profond à la sélection nationale et à ses fans.

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Car désormais, tous les regards se tournent vers la prochaine Coupe du monde. Lors de sa première participation en 2014, sous la houlette de Vahid Halilhodzic, Mahrez n’était qu’un remplaçant en devenir. Aujourd’hui, la donne a radicalement changé. Le natif de Sarcelles s’apprête à aborder ce rendez-vous planétaire dans la peau d’un cadre incontournable, mais surtout d’un leader dans le vestiaire et sur le terrain.

Entre expérience, talent et sens des responsabilités, Riyad Mahrez incarne plus que jamais l’espoir de tout un peuple. Et à l’approche du Mondial, une certitude se dégage : le capitaine est prêt à guider les siens vers de nouvelles émotions, avec l’ambition de marquer encore un peu plus l’histoire du football africain.

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