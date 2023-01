Mahrez offre la victoire à Man city et réalise un record ! (vidéo)

Le joueur algérien Riyad Mahrez a marqué, hier soir, l’unique but du match pour offrir la victoire à son club, Manchester City, face au club londonien Chelsea FC, dans la rencontre de la 17e journée de la Premier League anglaise.

Mahrez a pourtant débuté le match sur le banc des remplaçants. Incorporé à la 60′ minute par Pep Guardiola à la place de Phil Foden, il a suffi de 5 petites minutes au capitaine de l’équipe d’Algérie pour se montrer décisif.

Après une séquence collective d’une vingtaine de passes, Jack Grealish, entré en jeu en même temps que Mahrez, sert parfaitement l’attaquant algérien dans la surface de réparation des Blues, et celui-ci glisse aisément le ballon dans le fond des filets pour ouvrir le score.

Avec ce but providentiel, Riyad Mahrez enchaîne les performances et confirme son regain de forme en cette période de post-Coupe du monde. La star algérienne avait en effet déjà marqué un superbe but contre le Liverpool FC lors d’une rencontre de la Carabao Cup au mois de décembre dernier.

Du côté des statistiques personnelles, Mahrez inscrit ici son 2d but de la saison en 12 matchs, le 6e toutes compétitions confondues. Mais plus sensationnel encore ! Grâce à cette nouvelle réalisation, le no 26 des Skyblues bat un record. Ainsi, depuis qu’il a rejoint Manchester City en 2018, le capitaine de l’EN est le joueur qui a marqué le plus de buts (9 au total) dans le championnat d’Angleterre en débutant le match en tant que remplaçant.

9 — Since he joined Man City in 2018, Riyad Mahrez has scored more Premier League goals as a substitute than any other player (9). He scored his goal, assisted by Jack Grealish, just 3 minutes and 43 seconds after both players had been subbed on. Impact. pic.twitter.com/RL80MCKI8W —OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2023

Mahrez : « J’ai su rester concentré… Je suis content »

À l’issue de la rencontre, l’attaquant algérien de Manchester City a déclaré au micro de Canal + : « Ce n’est jamais facile de venir gagner à Chelsea, mais on a été solides et on mérite les trois points. » Avec une pointe d’humour, Mahrez ajoute : « C’est un genre de but que je ne mets jamais d’habitude, alors qu’on ne peut pas mettre un but plus facile que ça (sourire). »

Concernant le choix de Pep de le laisser sur le banc, Riyad relativise : « Le coach a essayé quelque chose. Parfois, on commence alors qu’on est moins bien et d’autre fois, c’est le contraire. Il faut toujours être prêt, même si on est déçus au départ, car on veut toujours jouer. Mais j’ai su rester concentré, car je savais que je pouvais aider l’équipe à n’importe quel moment et c’est ce que j’ai fait. Je suis content. »

Avec cette victoire, les Skyblues confortent leur place de 2e de la Premier League (avec 39 points) et reviennent à 5 points du leader, Arsenal (44 points). Lors de la même journée, les Gunners de Mikel Arteta n’ont pas pu venir à bout de Newcastle et se sont contentés d’un match nul 0-0, à l’Emirates Stadium.