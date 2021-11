L’Algérie, hymne national: Mahrez revient sur son expérience avec l’EN

Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, a réussi à faire une carrière brillante dans le monde du ballon rond. L’allier droit algérien continu toujours à obtenir des titres, et décrocher des records.

En effet, et dans un entretien accordé au compte officiel de Manchester City, le club anglais dont lequel la star du football évolue, Riyad Mahrez a évoqué plusieurs détails et raconte ses débuts de carrière de footballeur.

Le Champion d’Afrique avec l’Algérie en 2019 commence par raconter son tout premier jour de footballeur, et ce, lors de son premier match.

» Le premier match avait réuni le club parisien Paris Saint-Germain et Strasbourg. Il y avait moi, mon père et mon frère et nous avons pris le bus et le train et vous pouviez voir les gens aller au match « , décrit Mahrez.

Par la suite, le joueur de Manchester City a décri les moments quand il s’entrainait avec son père, même sa première fois lorsqu’il a tapé un ballon, où il a révélé : » il y avait un stade municipal. Tout le monde peut y aller et jouer. J’y allais avec mon père et il m’entraînait. Ce sont de très bons souvenirs « .

Le Fennec a poursuivi en décrivant le jour où il a fait ses débuts : » c’était un match avec le Havre, contre Angers, et je suis entré pour les dix dernières minutes. Pour être honnête, j’étais tellement excité d’être sur le banc. Et puis le manager m’a appelé, je courais partout, c’était très émouvant « .

Mahrez se rappelle son premier match pour l’Algérie

L’international algérien a également évoqué ses sentiments lors de son premier but avec Manchester City : » c’était à l’extérieur contre Cardiff, le premier but est toujours différent « . Il a ajouté à ce propos : » c’est une émotion différente, on est très heureux, et j’ai marqué deux buts dans ce match aussi « .

Interrogé sur son début avec l’équipe nationale algérienne, Mahrez n’a pas caché que c’est très différent du club, où il a affirmé : » j’étais en Suisse, nous avons joué contre l’Arménie, quand vous jouez pour votre pays, quand vous entendez l’hymne national, c’était très émouvant, plus qu’en club « .

Par ailleurs, le chouchou de ses coéquipiers a parlé du jour quand il a eu l’occasion de rencontrer les grands noms du football, à l’instar de Drogba et Ribéry : » c’est un peu comme Drogba et Ribéry, je ne les ai jamais rencontrés quand j’étais jeune. Je les ai rencontrés que quand j’ai réussi dans le football, en Premier League et tout ça, et je leur dis toujours que j’étais un de vos fans et ils rient, mais c’est bien « .

Il est également utile d’indiquer qu’avec les Citizens, le joueur de Manchester City s’est affirmé comme étant l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.