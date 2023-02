Mahrez idole de Bouanani : le niçois fait les yeux doux à l’Algérie ?

Faisant sa première apparition en pro avec le club de l’OGC Nice, le jeune joueur franco-algérien, Badredine Bouanani, est sous le feu des projecteurs en France.

Âgé de 18 ans, le natif de Lille intègre de plus en plus les plans du club sudiste de Nice. Titularisé pour la premiere fois face au LOSC, Bouanai a laissé une satisfaction en réussissant à délivrer la passe décisive du but victorieux du GYM.

Dans une interview accordée au magazine français, Onze Mondial, le jeune originaire d’Algérie est revenu sur ses débuts, profitant de l’occasion pour dévoiler « ses exemples ».

Ainsi, Badredine Bouanani a déclaré, « Riyad Mahrez est mon plus grand exemple. J’aime beaucoup son style de jeu. Il est imprévisible, on en peut déduire s’il va tirer ou feinter. Il m’inspire énormément. » dit-il.

Se révélant au public algérien lors de son passage avec l’équipe de France à Oran pour le compte des Jeux Méditerranéens, Badredine Bouanani avait déclaré sa flamme pour l’Algérie lors de ce rendez-vous. « Quand j’ai marqué le penalty, je ne voulais pas célébrer par respect au public. Je suis algérien moi aussi » s’exclama-t-il au micro d’un média national.



Un rappel qui a été perçu comme une évidence quant au choix de carrière internationale du joueur. Avec cette nouvelle déclaration, la toile s’est accordée à dire que le choix de Bouanani est évident !

Mahrez inspire Bouanani : la toile s’enflamme

Suite à cette révélation, le public algérien a vite souhaité la bienvenue à l’espoir de l’OGC Nice. Se rappelant son ancienne déclaration dans laquelle, Badredine Bouanani, dit à demi-mot qu’il « souhaiterait jouer pour l’Algérie » le milieu de terrain est devenu la principale demande des supporters des Fennecs.

Alors viens à la maison Nchalah 🇩🇿👍❤️ — Ahmed (@AhmedDz213) February 3, 2023

Faut le sélectionner tt de suite — rafik.belkralladi (@raf752003) February 3, 2023

J’espère te retrouver rapidement en EN 🇩🇿 — Hitachi 🇧🇩 (@AntiChkoupi) February 2, 2023