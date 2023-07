Mahrez file en Arabie Saoudite : voici le montant du transfert

Selon les informations de plusieurs médias foot anglais et européens, Manchester City aurait accepté de transférer son numéro 26, Riyad Mahrez, au club saoudien Al-Ahli pour une somme de 30 millions de livres sterling.

Plusieurs sites ont confirmé que les Saoudiens ont bel et bien conclu un accord complet avec la direction de Manchester City pour le transfert de l’international algérien.

Le capitaine des Verts aurait signé pour 3 ans avec une année additionnelle. Le transfert coutera 30 millions de livres sterling + 5 millions en Bonus. La visite médicale serait déjà programmée selon les mêmes sources.

Au sein du club d’Al-Ahli, on retrouve déjà des joueurs de renom tels que l’ancien gardien sénégalais Edouard Mendy, l’attaquant brésilien Roberto Firmino et l’ancien international algérien Riyad Boudebouz.

Riyad Mahrez, âgé de 32 ans, a connu une saison couronnée de succès avec Manchester City, remportant le triplé cette année avec les skyblues.

Al Ahli are close to complete agreement with Manchester City for Riyad Mahrez — as €35m package is verbally ready to be agreed. 🚨🔵🇸🇦 #AlAhli

It could be done in the next 24h, as called by @David_Ornstein @Santi_J_FM.

Personal terms agreed last week on 3 year deal. pic.twitter.com/lgUOt44Qkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023