La FAF invite Mahrez pour assister à Algérie – Guinée dans les gradins avec Benzema

La Fédération algérienne de football a invité Riyad Mahrez et Islam Slimani pour assister au match Algérie-Guinée aux côtés de Karim Benzema. Reste à savoir maintenant si les deux joueurs vont répondre favorablement à l’invitation.

Riyad Mahrez et Islam Slimani n’ont pas été retenus par Vladimir Petkovic pour le stage du mois de mars. Mais ils pourraient être présents au stade Nelson Mandela le 6 juin, à l’occasion du match Algérie-Guinée, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

En effet, la Fédération algérienne de football a envoyé des invitations aux deux joueurs pour y assister aux côtés de Karim Benzema, qui sera le grand invité d’honneur, a-t-on appris du journal arabophone « El-Khabar ».

Selon la même source, Mahrez et Slimani ne seront pas les seuls à être invités pour assister à Algérie-Guinée. Des joueurs comme Ramy Bensebaini, absent du stage en raison d’une blessure, et Djamel Benlamri devraient être également invités.

Mahrez et Slimani vont-ils répondre favorablement à l’invitation ?

Si la Fédération algérienne de football a fait une telle initiative, c’est tout simplement parce qu’elle est reconnaissante envers les joueurs après avoir contribué aux différents exploits de l’équipe d’Algérie par le passé. Ce qui est notamment le cas pour Islam Slimani, qui est rentré dans l’histoire, en étant le meilleur buteur de la sélection nationale.

Aussi, l’Instance fédérale veut apaiser les tensions, notamment avec Riyad Mahrez, dont la non-convocation pour le rassemblement du mois de juin a suscité une vive polémique. La FAF est consciente que les joueurs en question méritent un meilleur traitement après plusieurs années de loyaux services.

Si Djamel Benlmari et Ramy Bensebaini pourraient être présents, il y a, en revanche, de faibles chances de voir Riyad Mahrez et Islam Slimani répondre favorablement à l’invitation. On en saura dans les jours à venir…