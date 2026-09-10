Mahrez et Mandi seront présents pour le premier match de Hemdani

Le prochain rassemblement des Verts pourrait réserver une image forte. Selon des informations rapportées par le média Winwin, la Fédération algérienne de football compte adresser une invitation particulière à Riyad Mahrez et Aïssa Mandi pour le stage prévu du 21 septembre au 7 octobre. Les deux joueurs, qui ont annoncé leur retraire internationale juste après la Coupe du monde-2026, seraient présents à Sidi Moussa sans figurer sur la liste des joueurs convoqués.

La démarche relève du symbole. Aucun retour sportif n’est envisagé, seulement une présence d’honneur destinée à saluer une décennie passée sous le maillot national. La décision aurait été prise en concertation avec le nouveau sélectionneur national Brahim Hemdani.

Mahrez et Mandi invités en marge de la liste officielle

Selonn la même source, les deux convocations sont distinctes du reste du groupe. L’ancien capitaine des Verts et le défenseur le plus capé de l’histoire de la sélection seraient reçus comme invités, pas comme éléments du effectif. Une formule inhabituelle, mais qui permet de contourner l’obstacle de leur retraite internationale.

Les situations des deux hommes diffèrent nettement. Mahrez reste sans club depuis la rupture de son engagement avec Al-Ahli en Arabie saoudite. Mandi, lui, poursuit sa carrière à Levante, rejoint durant le dernier mercato estival après la fin de son bail à Lille. L’ailier avait déjà fait parler de lui en mai dernier, lorsque son arrivée tardive au stage de préparation du Mondial avait alimenté la polémique sur les réseaux sociaux.

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La FAF veut réparer des adieux ratés après le Mondial

L’idée trouve son origine dans le malaise laissé par les annonces de l’été. Mahrez avait préparé le terrain par quelques déclarations, avant de confirmer son départ au lendemain de l’élimination en Coupe du monde 2026. Chez Mandi, la nouvelle avait davantage surpris, tant elle semblait liée aux critiques essuyées durant le tournoi.

Dans les deux cas, la rupture s’est jouée loin d’Alger, par écrans interposés. Le défenseur avait choisi une vidéo publiée sur ses comptes personnels pour mettre un terme à treize années en sélection, avec 123 capes au compteur. La fédération estime aujourd’hui qu’un tel bilan méritait mieux qu’un simple communiqué.

D’où cette volonté d’organiser un accueil et un au revoir devant les tribunes algériennes. Les deux joueurs, arrivés chez les Verts en 2013 et 2014, ont traversé ensemble les épisodes marquants de la décennie, du parcours brésilien au sacre continental de 2019.

Hemdani et Yahia misent sur l’aura des anciens cadres

Au-delà de l’hommage, la présence du duo aurait aussi une portée interne. Le nouveau staff cherche à installer un projet neuf et compte sur le crédit dont jouissent les deux anciens auprès du vestiaire. Ibrahim Maza et les jeunes recrues du groupe ont grandi en les regardant jouer.

Anthar Yahia et Brahim Hemdani partagent ce vécu de la sélection, un argument qui a pesé au moment où la FAF a renoncé à un technicien étranger pour confier les commandes à un profil formé dans la maison. Voir Riyad Mahrez et Aïssa Mandi à leurs côtés enverrait un signal de continuité, à un moment où la sélection entame un cycle inédit.

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