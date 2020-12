Mahrez et Bensebaïni candidats au prix du Joueur maghrébin de l’année

Le magazine français « France Football » a publié hier, mercredi, la deuxième liste nominative des cinq joueurs sur les dix candidats au prix du meilleur joueur Maghrébin pour l’année 2020.

En effet, aprés Ismael Bennacer (Milan AC) et Saïd Benrahma (West Ham), deux autres internationaux algériens, Riyad Mahrez (Manchester City) et Ramy Bensebaïni (Borussia M’gladbach), sont parmi les cinq derniers nommés pour le titre de joueur maghrébin de l’année 2020.

Concernant Bensbaini, France football a écrit, : » « Bensebaïni a confirmé sa montée en puissance aussi bien en mode Ligue des Champions comme avec le Borussia. A 25 ans, le latéral gauche algérien est en train de prendre une autre dimension. Solide défensivement, il anime son couloir avec rigueur et talent. Le pied gauche des Verts est également indispensable à sa sélection ».

Tandis que, pour riyad Mahrez, » le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, « a fortement contribué à la qualification des siens à la prochaine CAN. Il a notamment inscrit un fabuleux but contre le Zimbabwe. Avec City, il a bien terminé la saison (2019-2020) en étant le deuxième joueur le plus influent de son équip, depuis le début de saison (2020-2021), il alterne le bon et le moins bon à l’image des Citizens, mais l’Algérien reste évidemment une valeur sûre » .

Voici la liste des 10 joueurs nominés :

Ismael Bennacer (Algérie/Milan AC), Saïd Benrahma (Algérie/West Ham), Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City), Ramy Bensebaïni (Algérie/Borussia M’gladbach), Yassine Bounou (Maroc/FC Séville), Ali Maaloul (Tunisie/Al-Ahly), Hakim Ziyech (Maroc/Chelsea), Sofiyane Amrabat (Maroc/Fiorentina), Achraf Hakimi (Maroc/Inter) et Ellyes Skhiri (Tunisie/Cologne).