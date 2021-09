Mahrez et Bennacer menacés, Boudaoui et Delort buteurs et Atal rejoue

En attendant leur retour pour les matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, les internationaux algériens brillent en évoluant à l’étranger.

Le milieu de terrain de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, a inscrit lors du match opposant son équipe à l’AS Monaco, un but à la 73ème minute sur passe décisive de Andy Delort. Ce dernier a également inscrit un but pour les aiglons, toujours dans le même match comptant pour la 6ème journée de Ligue 1, l’attaquant Andy Delort ouvre son compteur de but à la 51ème minute.

Alors que leur coéquipier, Youcef Atal, privé de la compétition pendant plus d’un mois à cause de sa dernière blessure lors de la rencontre avec Lille OSC, quitte enfin les bancs pour remplacer Jordan Lotomba à la 57ème minute.

L’international algérien, Rachid Ghezzal, a fait trembler les filets aussi, marquant le troisième but de son équipe, Besiktas JK, à un quart d’heure de la fin de la rencontre.

Bennacer et Mahrez, sur le banc

Ismael Bennacer, récemment flashé à une vitesse incroyable, 33,4km/h, rattrapant le joueur de la Lazio, aréussi à convaincre les spécialistes et les supporters. Cependant, le milieu de terrain moins performant que d’habitude, n’a pas été convaincant au stade de l’Anfield Road contre Liverpool FC, il sera donc sur le banc lors de la rencontre de son club Milan AC avec La Juventus.

Quant à la star de Manchester City, Riyad Mahrez, son nom figure encore dans la presse, puisque ce dernier ne jouera pas contre Southampton, et ce, après une superbe performance et un but contre le RB Leipzig. On ne peut que faire le lien entre la fameuse altercation avec l’entraîneur Pep Guardiola et cette décision, pourtant ce dernier avait rassuré les supporters lors d’une conférence de presse, affirmant que le capitaine des Verts le connait assez bien pour trouver la manière dont il lui a rappelé les instructions, normale!