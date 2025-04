Mahrez et Aouar vont-ils jouer la Coupe Arabe avec l’EN A’ ? Bougherra répond

Les internationaux algériens évoluant dans les championnats arabes, entre autres Riyad Mahrez et Houssem Aouar, ne joueront finalement pas la Coupe Arabe FIFA-2025 avec la sélection nationale A’. C’est ce qu’a affirmé Madjid Bougherra hier dans une conférence de presse.

La sélection nationale A’ prendra bel et bien à la deuxième édition de la Coupe Arabe FIFA-2025. Détentrice du trophée de la première édition en 2021, elle a été invitée par la FIFA pour y prendre part.

À environ six mois du début du tournoi, nombreux sont ceux qui s’interrogent si le sélectionneur national Madjid Bougherra va miser sur certains internationaux de l’EN A qui évoluent dans les championnats arabes, comme ce fut le cas en 2021. On cite notamment Riyad Mahrez, Houssem Aouar ou encore Baghdad Bounedjah. Le driver de la sélection des locaux affirme qu’il ne va finalement retenir aucun joueur de la sélection nationale A.

« L’équipe A aura une Coupe d’Afrique à préparer au même moment. Les joueurs de l’équipe A ne seront donc pas à la Coupe Arabe. À moi de trouver les bons profils pour essayer de défendre ce titre », a-t-il confié lors de la conférence de presse qu’il a animée hier après-midi.

CHAN-2024 : Bougherra affiche ses ambitions

La sélection nationale A’ est actuellement en stage au centre technique nationale de Sidi Moussa. Elle se prépare en prévision de la double confrontation face à la Gambie, qualificative pour le Championnat d’Afrique des nations-2024.

Madjid Bougherra affiche d’ores et déja ses ambitions. Il déclare que l’objectif, c’est d’abord valider le billet qualificatif pour le tournoi continental, pour ensuite aller chercher le trophée.

« On est repartis pour une nouvelle aventure. L’objectif immédiat, c’est de se qualifier face à la Gambie, et à plus long terme, c’est de gagner le CHAN. J’ai cet esprit de compétiteur, et je veux transmettre cette mentalité à mes joueurs. », dira-t-il.

Et d’ajouter : « Le CHAN devait initialement avoir lieu en janvier, avant d’être repoussé à août. J’ai dit au président Walid Sadi qu’il fallait absolument qu’on y participe. C’est une expérience bénéfique à tous les niveaux, que ce soit pour les joueurs ou pour le staff ».

Par ailleurs, l’ancien défenseur de l’équipe d’Algérie parle de sa coordination avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

« Mon rôle est de préparer des joueurs capables d’intégrer le groupe de Petkovic. On travaille en coordination. Il s’intéresse beaucoup aux joueurs locaux, il pose des questions régulièrement, et sa visite au dernier stage a été un vrai message positif pour le groupe », a-t-il indiqué.