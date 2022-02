Mahrez est-il meilleur que Messi ? Une star anglaise tranche

Les dernières prestations de Riyad Mahrez ne laissent pas la sphère sportive britannique indifférente. Après une pluie d’éloges de la part des médias du pays de sa majesté, c’est au tour de l’ex-international anglais et ancien joueur de Tottenham Hotspur Darren Ashley Bent de louer le talent du capitaine des verts en le préférant à un joueur de calibre mondial.

Sur les ondes de la radio Talksport, l’ancien joueur anglais a coupé court en déclarant : « Ça peut vous sembler une blague, mais actuellement, je préfère Riyad Mahrez à Lionel Messi ». Darren Ashley Bent ne s’est pas arrêté sur cette déclaration et en a rajouté une autre faisant allusion à la rumeur de transfert de Lionel Messi à Manchester City l’été dernier : « je pense que les fans de City préfèreront de loin Riyad Mahrez à ce Messi, Riyad fait une saison incroyable »

Mahrez dans la cour des grands ?

Ces déclarations sont devenues de plus en plus récurrentes à l’égard de l’ailier algérien suite au niveau galactique affiché avec son club. Le natif de Sarcelles a réussi à mettre tout le monde d’accord par ses statistiques, son implication dans le jeu et son efficacité face au but. Riyad Mahrez est au sommet de son art et sa lancée sur le chemin des grands cracks du football ne parait être qu’à son stade préliminaire.

En effet, le Fennec a retrouvé son niveau de 2016 où il a été élu meilleur joueur de l’Angleterre et confirme les attentes de son entraineur Pep Guardiola.

Avec 7 buts et 4 passes décisives en Premier League et 6 buts en Champions League, Riyad Mahrez accumule le ratio le plus prolifique de sa carrière dans cette partie de saison et devient le joueur le plus décisif de son équipe pour le moment. Ces statistiques le font propulser sur le podium des buteurs de la compétition aux grandes oreilles lui qui a toujours brillé dans cette coupe.

Entre Mahrez et Messi, qui est le meilleur ?

En Angleterre, les médias ne cessent de clamer le niveau de l’international algérien cette saison. Mahrez, qui avait du mal à s’adapter avec le schéma de jeu du technicien catalan lors de son arrivée en provenance de Leicester City, est maintenant l’ailier titulaire et indiscutable sur les petits papiers de Pep Guardiola. Le Fennec est même comparé au septuple Ballon d’Or Lionel Messi.

Le génie argentin ne retrouve pas son niveau habituel au Paris Saint-Germain, lui qui, par la force des circonstances, a quitté le FC Barcelone, son club du cœur. Ce dernier reste sur 5 buts en Ligue Des Champions, 2 pauvres buts en Ligue 1 et s’attire, par ses statistiques méconnaissables, les foudres des médias français qui ne ratent pas l’occasion pour le tacler à chaque fois. Le monde du ballon rond peut être cruel même avec l’un de ses maîtres.

Pour l’international anglais Darren Ashley Bent, c’est la réalité du moment présent qui compte le plus, Mahrez est préféré à la pulga, ce qui n’est pas pour déplaire au public du numéro 26.