Mahrez envoie un message émouvant pour sa dernière CAN

La 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura marqué la fin d’une ère pour Riyad Mahrez. À 34 ans, le capitaine de l’équipe d’Algérie a disputé sa dernière compétition continentale, laissant derrière lui un héritage à la fois sportif et humain. Bien que l’âge et les années aient légèrement émoussé ses qualités techniques et physiques, Mahrez a donné le meilleur de lui-même, inscrivant trois buts et continuant d’incarner le rôle de leader sur et en dehors du terrain.

Cette CAN aura également été l’occasion pour Mahrez de battre un nouveau record. Avec huit buts inscrits au cours de ses six participations avec les Verts, il devient le meilleur buteur algérien de l’histoire de la compétition. Un exploit qui souligne non seulement sa constance mais aussi son influence durable sur la scène africaine.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 0 – Nigéria 2 : les Verts éliminés de la CAN 2025, arbitrage scandaleux à Marrakech

Au lendemain de l’élimination face au Nigéria en quart de finale, Mahrez a partagé un message émouvant sur Instagram : « Déçu par l’élimination, mais fier de cette équipe et de ce groupe, dans le succès comme dans les moments plus difficiles. Merci à nos supporters et à tout le peuple algérien pour votre soutien tout au long de la compétition. On reviendra plus forts, comme toujours. »

Dernière CAN : Mahrez confirme

En zone mixte d’après-match, l’ex-attaquant vedette de Manchester City est revenu sur la rencontre avec lucidité et émotion, confirmant la fin de son chapitre africain : « Je confirme, c’est ma dernière CAN. C’est triste que ça s’arrête sur un quart de finale. J’aurais aimé aller plus loin et essayer d’en gagner une deuxième. ».

Mahrez a également rappelé la difficulté de la compétition et l’importance de l’expérience : « La Coupe d’Afrique n’est pas facile à gagner. Notre génération a déjà remporté une CAN, et c’était incroyable, mais pour beaucoup de cette nouvelle génération, c’est leur première expérience et ils doivent passer par ces moments-là. »

Le capitaine des Verts conteste l’arbitrage

Malgré la déception, il a tenu à saluer la fierté et l’attitude de ses coéquipiers : « La barre était haute ce soir. On sort la tête haute. On est tristes pour nos supporters et nos familles, mais fiers d’être Algériens. » Le capitaine en a aussi profité pour encourager la relève : « J’espère que la nouvelle génération fera mieux lors de la prochaine édition au Kenya. Je sais qu’ils ont les moyens ».

🟢 À LIRE AUSSI : Ce qu’a dit Petkovic à Sadi sur l’élimination face au Nigéria et l’arbitrage scandaleux

Mahrez n’a pas esquivé le sujet sensible de l’arbitrage, restant honnête tout en évitant d’en faire une excuse : « Je n’aime pas parler de l’arbitrage, mais on ne va pas se mentir… un penalty non donné, des cartons jaunes rapides… ce n’est pas une excuse, mais tout le monde a vu. »

En quittant la CAN, Riyad Mahrez laisse derrière lui un message de maturité et de leadership. Son parcours illustre l’importance de la résilience, de la fierté nationale et du rôle de mentor pour la nouvelle génération, prête à relever le défi sur la scène africaine. Une dernière CAN qui restera gravée dans l’histoire, tant pour ses records que pour son exemple d’engagement et de transmission.