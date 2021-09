Mahrez encore absent dans le 11 entrant, Guardiola toujours en colère?

Le joueur international algérien, Riyad Mahrez, est à son 150ème match avec Man City, la star du club souvent au sujet des polémiques, chouchou de la presse et des supporters anglais, Mahrez suscite beaucoup de questions dernièrement quant à sa relation avec Pep Guardiola, et ce, suite à la fameuse altercation qu’ils ont eue.

Pour la sixième journée de Premier League, les Citizens se sont imposés contre Chelsea (0-1), sans Mahrez.

Le capitaine des Verts est resté sur le banc des remplaçants, pour la cinquième fois consécutive, il ne semble plus convaincre l’entraîneur espagnol en dépit de ses performances exceptionnelles qui mettent tout le monde d’accord, à l’exception de son entraîneur qui ne lui accorde pas plus que 10 minutes sur la pelouse.

L’altercation a, pour rappel, eu lieu lors de le rencontre de Manchester city face au RB leipzig. En effet, L’ancien entraîneur du FC Barcelone s’est montré en colère, ayant des gestes forts et offensifs, chose qui a choquée tout le monde, spécialistes et supporters confondus. La raison? Mahrez n’aurait pas suivi les instructions de Guardiola. Pourtant, le joueur n’a eu de cesse de faire ses preuves sur la pelouse, notamment lors de cette rencontre, où il a inscrit un but sur penalty pour les Skyblues.

Même scénario, joueur différent

Pep Guardiola est un grand entraîneur aux tactiques et style de jeu très convaincants, cependant, sa relation avec ses joueurs n’a pas toujours été aussi impressionnante.

Il est détesté par plusieurs grands joueurs, son comportement lui a coûté le respect de beaucoup de footballeurs talentueux tels que Zlatan Ibrahimovic, Yaya Touré ou encore Samuel Eto’o, ce dernier resté sur le banc à maintes reprises suite aux décisions de Guardiola, il a dévoilé au grand jour le manque de respect qu’il a subi de la part de son ancien entraîneur.

Laisser Mahrez, la star de Manchester City sur le banc des remplaçants pour des rendez-vous aussi importants nous pousse à se poser la question : est-ce une décision purement footballistique ?