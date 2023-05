Mahrez en escapade à Sarcelles avant la finale de la Champions League (VIDÉO)

À l’approche de la fin de saison, qui s’annonce glorieuse pour le club de Manchester City, l’international algérien, Riyad Mahrez, s’est ressourcé avant deux rendez-vous de marque.

En effet, profitant d’une courte pause accordée, l’ailier des Cityzens s’est rendu à Sarcelles auprès des siens. Ainsi, sillonnant les rues de sa vie natale en région parisienne, Riyad Mahrez a rencontré des amis d’enfance, des voisins et autres visages qui lui sont connus.

La petite escapade du capitaine de l’équipe d’Algérie n’est pas passée sans faire sensation à Sarcelles. En ce sens, Mahrez a été accueilli à bras ouverts par les habitants de Sarcelles qui ont profité de sa venue pour prendre des photos avec lui et l’encourager avant de retourner à Manchester pour la dernière ligne droite de la saison.

Se défiant avec brillance de l’ogre madrilène en demi-finale de la Ligue des Champions, le club de Manchester City va disputer sa deuxième finale européenne sous l’égide de son coach catalan, Pep Guardiola.

S’instaurant en maître du championnat anglais, Premier League, le Manchester City doit confirmer son hégémonie sur le plan national en tentant de remporter la FA Cup face à son voisin, Manchester United. La finale de la Coupe d’Angleterre se disputera le samedi 03 juin prochain.

Manchester City have a treble in their sights 👀 pic.twitter.com/PDYfzOkG5K

✅ UCL final ✅ FA Cup final ✅ First in the Premier League

Visant un triplé historique, les coéquipiers de Riyad Mahrez se focaliseront après la rencontre du Derby de Manchester sur le rendez-vous ultime de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ainsi, la rencontre face aux italiens de l’Inter Milan sera : LE MATCH DE LA SAISON pour City. La finale d’Istanbul, 10 juin prochain, dévoilera le vainqueur de cette édition de la coupe aux grandes oreilles.

Securing our place in the #UCL final! 🙌

Highlights from our 4-0 win over Real Madrid at the Etihad! 👇 pic.twitter.com/n2ut8ZD4x2

— Manchester City (@ManCity) May 18, 2023