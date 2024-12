Mahrez en désaccord avec Jaissel ? L’entraîneur d’Al-Ahli SC clarifie

L’entraineur d’Al-Ahli Saudi, Matthias Jaissle, met fin aux rumeurs faisant état d’un soi-disant malentendu avec son attaquant Riyad Mahrez. Le jeune technicien allemand a encensé le capitaine de l’équipe d’Algérie.

Depuis des semaines, les rumeurs concernant Riyad Mahrez vont bon train. Certains ont annoncé le joueur partant d’Al-Ahli Saudi lors du prochain mercato hivernal pour revenir en Angleterre, tandis que d’autres évoquent un soi-disant désaccord avec son entraineur Matthias Jaissle.

Le jeune technicien allemand de 36 ans prend la parole pour démentir les rumeurs. En effet, il assure qu’il entretienne de très bonnes relations avec son attaquant.

« Vraiment ? Où avez-vous lu ça ? Je suis surpris. C’est un joueur de foot fantastique, j’ai une très bonne relation avec lui. Et je pense que si vous lui demandez, il vous dira sans doute la même chose », dira-t-il, dans une interview accordée à « RMC Sport ».

Le coach de la formation saoudienne ne s’arrête pas. Il encense le capitaine de l’équipe d’Algérie. « Je peux seulement dire que je suis vraiment heureux de l’avoir dans l’équipe. C’est un joueur incroyable, il a tout gagné. Et il le montre encore cette année par les différences qu’il est capable de faire pendant les matchs », a-t-il ajouté.

Riyad Mahrez vise une prestigieuse distinction personnelle. En effet, il est nominé pour le prestigieux prix de « Best Middle East Player ». Un prix qui récompense le meilleur joueur évoluant dans les championnats des pays du Moyen-Orient.

Si l’attaquant d’Al-Ahli Saudi figure dans la liste des nominés, c’est tout simplement en raison de ses bonnes performances depuis l’entame de la saison en cours. En 20 matchs disputés depuis l’entame de l’actuel exercice, il a réussi à marquer 7 buts et délivré 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le joueur aura fortement contribué aux différents succès de son équipe et le moins que l’on puisse dire, il est en passe de retrouver son meilleur niveau.

Seulement, il fait face à une concurrence féroce, notamment la légende portugaise Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), le milieu serbe Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), le Marocain Soufiane Rahimi (Al-Ain), et le Saoudien Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), qui a brillé lors de la Coupe du Monde 2022 avec l’Arabie Saoudite contre l’Argentine.

Is Riyad Mahrez 🇩🇿 your choice for BEST MIDDLE EAST PLAYER? 👑 Vote now: https://t.co/xQZX63wdI2, and tune into the LIVE Beyond Developments #GlobeSoccer Dubai Awards 2024 ceremony on 27 December 2024!@Mahrez22 @Beyond__Dubai pic.twitter.com/fm2Ywu1kdR

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 6, 2024