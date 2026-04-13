Mahrez élimine Al-Duhail de Belmadi sur un sublime coup franc (vidéo)

Al-Ahli Saudi a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions asiatique après une victoire difficile face à Al-Duhail SC, ce lundi, au terme d’un huitième de finale très disputé. Il aura fallu attendre la prolongation pour voir la décision se faire, grâce à un coup de génie de Riyad Mahrez.

Dans une rencontre marquée par une grande prudence tactique, les deux équipes ont longtemps peiné à trouver la faille. Les Saoudiens, emmenés par leur star algérienne, ont tenté d’imposer leur rythme, mais se sont heurtés à une défense qatarie bien en place. De leur côté, les joueurs de Djamel Belmadi ont opté pour des transitions rapides, sans toutefois réussir à concrétiser leurs occasions.

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Le coup de génie de Mahrez envoie Al-Ahli aux quarts

Le temps réglementaire s’est ainsi achevé sur un score vierge (0-0), reflétant parfaitement l’équilibre des débats. Il a donc fallu recourir aux prolongations pour départager les deux formations, dans un duel devenu de plus en plus tendu au fil des minutes.

Alors que la séance de tirs au but semblait inévitable, Riyad Mahrez a fait parler toute sa classe. À la 117e minute, l’ancien joueur de Manchester City a obtenu un coup franc idéalement placé à l’entrée de la surface. D’un geste pur et précis du pied gauche, il a enroulé le ballon avec une maîtrise exceptionnelle, laissant le gardien adverse totalement impuissant. Un but somptueux qui a assommé les Qataris et fait exploser de joie les supporters saoudiens.

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Les répercussions de la victoire

Ce chef-d’œuvre a permis à Al-Ahli de prendre un avantage décisif dans les derniers instants de la rencontre et de valider sa qualification pour le tour suivant de la prestigieuse compétition continentale. À sa sortie, Mahrez a été chaleureusement ovationné, récompensant une prestation décisive dans un match à haute intensité.

Du côté d’Al-Duhail, la déception est grande, d’autant que Adel Boulbina est passé tout près d’inscrire un but d’anthologie. Après un geste technique de grande classe, ponctué par un petit pont sur Mahrez, il a décoché une frappe puissante en feuille morte qui a terminé sa course sur la transversale. Un exploit individuel qui aurait pu changer le destin du match.

Finalement, c’est bien le talent et l’expérience de Mahrez qui ont fait la différence, confirmant une nouvelle fois son statut de leader et de joueur décisif dans les grands rendez-vous.

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