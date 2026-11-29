Son équipe était menée, le temps filait, et c’est encore lui qui a tout changé. Riyad Mahrez a signé un doublé qui a permis à Al-Shamal d’arracher un match nul face à Al-Rayyan (2-2) alors que la rencontre semblait lui échapper. Un but avant la pause, puis un penalty transformé à la 89e minute : l’ailier algérien a porté les siens à bout de bras, confirmant une forme étincelante depuis son installation au Qatar.

La soirée avait pourtant mal débuté. Dès la dixième minute, Al-Shamal encaissait l’ouverture du score et se retrouvait contraint de courir après le résultat. Le scénario n’avait rien de rassurant pour une formation en quête de stabilité.

Il aura fallu attendre la 37e minute pour voir l’ancien ailier de Manchester City ramener l’équilibre. D’un geste dont il a le secret, l’international algérien a rétabli la parité et redonné un peu d’air à ses partenaires avant le retour aux vestiaires.

La suite s’est révélée plus rugueuse. Al-Shamal a de nouveau cédé et s’est retrouvé devancé 2-1, dans une partie où les espaces se refermaient à mesure que les minutes s’égrenaient.

À l’approche du temps additionnel, l’ancien capitaine des Verts a pris ses responsabilités. Désigné pour transformer un penalty à la 89e minute, il n’a pas tremblé. Le ballon au fond, le point était sauvé, et Al-Shamal évitait une défaite qui paraissait écrite.

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Douze contributions décisives en neuf matchs pour Mahrez

Les chiffres racontent mieux que les mots l’influence de l’Algérien sur le jeu de sa nouvelle formation. En neuf rencontres disputées, toutes compétitions confondues, il affiche déjà 12 contributions décisives. Un rendement rare pour un joueur arrivé en cours de saison.

Ce total illustre une adaptation express. Là où beaucoup auraient eu besoin de plusieurs mois pour trouver leurs marques, l’ailier a imposé son rythme en quelques semaines. Ses coéquipiers ont vite compris l’intérêt de le chercher dans les zones où il fait la différence.

Son influence dépasse d’ailleurs le simple registre statistique. Dès ses premiers pas sous le maillot d’Al-Shamal, il a hérité du brassard de capitaine, signe de la confiance immédiate que lui accorde son entraîneur.

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Le pari gagnant d’Al-Shamal avec le transfert libre de Mahrez

Recruté sans indemnité en juillet, l’ancien Mancunien avait auparavant mis fin à son aventure saoudienne. La séparation avec Al-Ahli Djeddah avait été actée après trois saisons marquées par deux sacres continentaux, un épisode qui avait alimenté les rumeurs autour de la succession de Mahrez sur le flanc droit saoudien.

À 35 ans, le joueur a choisi un projet où il retrouve des visages familiers, à commencer par Baghdad Bounedjah. Son installation au Qatar s’est faite rapidement, quelques jours seulement après l’accord verbal conclu avec la direction d’Al-Shamal.

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