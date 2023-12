« Mahrez devait être Ballon d’or africain », Ziani réagit au scandale des CAF Awards 2023

Karim Ziani prend la défense de Riyad Mahrez, qui a été écarté injustement des CAF Awards. L’ancienne star de la sélection nationale affirme que le capitaine des Verts aurait mérité le Ballon d’Or africain.

Comme tout le monde le sait, la confédération africaine de football a écarté injustement Riyad Mahrez de la liste finale des nominés pour Ballon d’Or africain. Pis encore, son nom n’a pas figuré dans le onze type africaine de l’année 2023, à la grande surprise des spécialistes, les Algériens en particulier.

Après Ali Benchikh, Karim Ziani prend la défense de Riyad Mahrez. L’ancienne star de l’équipe d’Algérie affirme que le capitaine de la sélection nationale aurait mérité le Ballon d’Or africain.

« Si on suit les critères, Mahrez devait être le lauréat »

Comme tous les amoureux du ballon rond, Karim Ziani n’arrive pas à comprendre sur quels critères la CAF a établi la liste finale des trois nominés pour le Ballon d’Or, en l’occurrence Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Selon lui, c’est Riyad Mahrez qui aurait mérité cette prestigieuse distinction personnelle, après son triplé historique avec Manchester City la saison écoulée.

« À partir du moment où tu as tout gagné sur la scène européenne, avec le meilleur club du monde la saison dernière (Manchester City), tu es obligé d’être sur le podium. Après, quels sont les critères, comment, pourquoi et qui a voté, je ne sais pas. Pour moi, il doit facilement figurer parmi les trois premiers, si ce n’est le meilleur. Son absence est incompréhensible. Si on suit les critères, Riyad devait facilement être le Ballon d’Or (africain) ». Dira-t-il.

Rappelons que c’est le Nigérian Victor Osimhen (Nigéria, SSC Naples) qui a remporté le Ballon d’Or africain 2023. Il a succédé au Sénégalais Sadio Mané.